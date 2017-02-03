Итоги недели в цифрах: проблемы в банковской сфере и рекордный урожай

А вот социологи выяснили, что 54% россиян относятся к украинцам "в основном плохо" и "очень плохо"

Общество

2 млрд грн и 15 млн евро

Привлекли в качестве внешних займов местные бюджеты в Украине в 2016 г., сообщил Минфин. Они также предоставили гарантии по внешним обязательствам на общую сумму 55,3 млн евро.

1 миллион канадских долларов

на такую сумму Канада передает Украине медицинскую помощь. Средства собраны благотворительными организациями среди граждан Канады. А прошлой неделе эта страна передала Украине 10 автомобилей "скорой помощи".

выросли на 54,4%

в январе в годовом измерении продажи новых легковых автомобилей в Украине – до 4,7 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting. Лидером января стал Renault, продаший 478 авто, далее идут Toyota (477 авто) и Volkswagen (417).

650,8 млн грн

Составляют активы Финбанка (Одесса), владельцы которого 1 февраля приняли решение обратиться в НБУ с просьбой дать согласие на ликвидацию банка по инициативе акционеров. Общая величина обязательств банка – 490,3 млн грн. Таким образом, прогнозируемая сумма, которая может остаться после удовлетворения требований кредиторов и быть распределенной между акционерами, ожидается в размере 160,5 млн грн..

увеличил на 525 млн грн

Кабинет министров расходы на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования. Прирост финансирования обеспечен за счет сокращения расходов на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог на 500 млн грн и на софинансирование совместных с международными организациями проектов – на 25 млн грн.

превысил в 7 раз

объем денежных переводов в Украину объем переводов за пределы страны, сообщил НБУ. За 2106 г. поступили средства в эквиваленте 2,488 млрд долларов, отправлено 352 млн долларов, в пределах Украины – 3,671 миллиарда долларов. Объем поступлений денежных средств в Украину с использованием систем перевода в 2015 г. составил 2,526 млрд долларов, что на 34,9% ниже показателя 2014 г.

в 94 млрд грн

независимые оценщики оценили стоимость активов 70 ликвидируемых банков, что в четыре раза ниже балансовой стоимости этих активов на уровне. Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил, что в процессе оценки учитываются прежде всего качество и актуальная рыночная стоимость активов, а не данные в бухгалтерских документах банков.

90% кредитов

неплатежеспособных банков (по их сумме) является проблемными и не обслуживаются, определили в Фонде гарантирования вкладов физлиц. Более 10% кредитного портфеля таких банков обеспечены "мусорными" ценными бумагами.

90 банков

выведены с рынка по решению НБУ в ходе очистки банковской системы за 2014-2017 гг. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 г., 33 – в 2015 г. 21 – в 2016 г. и три – в 2017 г.

вакантны 35%

судейских должностей сейчас в судах первой инстанции, в апелляционных и специализированных – 44,5%, а в ВСУ – 60%. В 71 суде работает только один судья. Об этом сообщил председатель Верховного суда Ярослав Романюк.

Фото: expert-nazarov.com

Экономика

меньше на 32,9%

газа было в подземных хранилищах на 1 февраля, чем на начало отопительного сезона – 9,88 млрд куб.м. Этот объем меньше того, который был в прошлом году на эту дату (11,11 млрд куб.м), но больше, чем в позапрошлом (9,31 млрд куб.м). В "Нафтогазе" заверяют, что газа хватит до конца отопительного сезона.

240,9 млрд грн

предстоит выплатить в 2017 г. по государственному долгу за счет средств государственного бюджета. 30% этой суммы или 72,2 млрд грн составляют выплаты по внешнему долгу, сообщил Минфин.

на уровне 82% ВВП

останется в 2017 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины, а в 2018 году снизится до 80% ВВП, прогнозирует НБУ. За прошлый год госдолг вырос с 79,0% до 81,8% ВВП.

около 2%

составил рост ВВП Украины в 2016 году, такую оценку сделало Минэкономики.

составил 2,4%

рост промышленного производства в 2016 г. – такой рост отмечен впервые с 2011 г, сообщило Минэкономики.

вырос на 58,8%

импорт природного газа в январе в годовом измерении. Подавляющий объем газа поступил из Словакии. Из РФ га не импортируется уже 14 месяцев.

увеличились на 0,3%

запасы угля на складах тепловых электростанций Украины в период с 22 по 29 января – с до 1,66 млн т, сообщило "Укрэнерго".

288 тыс. тонн

солода изготовили предприятия Украины в 2016 г. при общей мощности заводов 510 тыс. т, сообщили в "Укрпиво". Предприятия недогружены из-за снижения спроса на пиво.

76,1 млн грн

чистой прибыли получило в 2016 г. коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" – предприятие впервые за последние 15 лет вышло на рентабельную работу. Но по итогам 2017 г. ожидается убыток до 1 млрд грн.

Фото: facebook.com

65,95 млн тонн

составил урожай зерновых в Украине в 2016 году (в весе после доработки), что на 9,7% больше, чем годом ранее, сообщил Госстат. Урожай сахарной свеклы увеличился на 34,3%, подсолнечника – на 21,7%, картофеля – на 4,4%, овощей – на 2,2%.

вырос на 25%

объем экспорта вооружений и продукции двойного и специального назначения предприятиями государственного концерна "Укроборонпром" по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом – до $756 млн.

17,05%

составили потери в электросетях "Закарпаттяоблэнерго" в 2016 г. – это худший показатель среди всех облэнерго. Лучший показатель – у "ДТЭК Днипрооблэнерго" – 4,57%.

Мир

0,5%

в квартальном выражении и 1,8% – в годовом составил рост ВВП 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2016 г. При этом совокупный рост ВВП Евросоюза составил 0,6% и 1,9% соответственно.

54% россиян

относятся к украинцам "в основном плохо" и "очень плохо". 31% – "в основном хорошо", только 2% – "очень хорошо". При этом 53% отметили, что не считают Украину заграницей, 42% считают заграницей. В то же время Беларусь не считают заграницей 61%. Таковы данные опроса "Левада-центра", проведенного в конце декабря.

на 17 млрд долл.

разместила облигации Microsoft, что стало крупнейшим с начала года размещением бондов в мире. В размещении участвовали облигации семи выпусков с разными сроками обращения, включая 10-летние с доходностью 3,3% годовых. За последние 12 месяцев акции Microsoft подорожали на 18%.

5,3 млн иностранных туристов

посетили Египет в 2016 г., что на 43% меньше, чем годом ранее. Сокращение турпотока привело к проблеме обновления автопарка и сокращению числа туристических автобусов. Средний срок эксплуатации одного автобуса сейчас превышает 10 лет.

Фото: hermes-travel.com.ua

109,47 млрд долл

достигла в 2016 г. капитализация бренда Google, увеличившись на 25% – такую оценку сделала консалтинговая компания BrandFinance. На второе место в мире опустился бренд Apple, подешевевший на 27%, до 107,14 млрд долл.

с 0,05 евро за минуту до 0,032 евро

снизится с 15 июня максимальная цена за телефонный разговор в странах ЕС – внутри сообщества отменяется международный роуминг.

10,3 млн новых автомобилей

продал в 2016 г. концерн Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat и Bentley). Тем самым VW впервые за четыре последних года обошел группу Toyota (бренды Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino) по объему глобальных продаж. Японцы продали 10,2 млрд авто.