Итоги недели: закрытие фабрики "Рошен" в Липецке и рекордный урожай зерновых

Общество

700 человек

потеряют работу после остановки производства на Липецкой кондитерской фабрике (РФ), решение о которой приняла украинская кондитерская корпорация "Рошен". Полная остановка и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.

149, 5 млн гривен

денежного вознаграждения получили военнослужащие с начала боевых действий на Донбассе, статус участника боевых действий получили 192 тыс. чел., отличиями Министерства обороны награждены 35,8 тыс. военнослужащих и работников ВСУ.

вырастут в среднем на 15%

с 1 января должностные оклады госслужащих и других категорий работников госорганов, а минимальный оклад составит 2000 грн.

увеличился на 8,7%

за 2016 г. объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц – до 15,32 млрд грн. В 2015 г. объем ресурсов фонда сократился на 16,5%. За минувший год фонд заплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 14,94 млрд грн, а за всю историю своего существования выплатил 80,87 млрд грн.

вырос на 8,7%

объем депозитов в банках в 2016 г. в национальной валюте – до 425,62 млрд грн, но в иностранной валюте снизился на 0,4% – до 13,25 млрд долларов, сообщил НБУ. Гривневые депозиты юрлиц выросли за год на 12%, физлиц – увеличились на 5,2%. Валютные депозиты юрлиц с начала прошлого года выросли на 3,3%, физлиц – снизились на 2,4%.

Фото: архив



увеличилось на 52,9 тыс. человек

за декабрь число зарегистрированных безработных в Государственной службе занятости – до 390,8 тыс. чел. При этом 317,1 тыс. чел. получали пособие по безработице. Средний размер пособия в декабре 2016 г. составил 1997 грн. Среди городского населения зарегистрировано 210,1 тыс. безработных, среди сельского – 180,7 тыс.

69 тыс. человек

в 2016 г. заключили контракт на службу в Вооруженных Силах, из них 7,5 тыс. офицеры.

2 млрд гривень

правительство дополнительно выделило на закупку в 2017 г. лекарств и вакцин через международные организации и пообещало приложить все усилия, чтобы тендерные процедуры закупок были проведены вовремя, а поставки были осуществлены до конца года.

905 комплексов

автоматической фиксации нарушений ПДД необходимо для обеспечения порядка на дорогах страны, отмечают в Национальной полиции (485 комплексов в городах и 420 – на трассах государственного значения). Шесть тестовых таких комплексов с июля по октябрь прошлого года зафиксировали 1,3 млн фактов нарушений скоростного режима. Но для внедрения этой системы нет денег и отсутствует законодательное обеспечение ее работы.

Экономика

66 млн тонн

урожай зерновых в Украине в прошлом году стал рекордным за период независимости и превысил (в зачетном весе) показатель 2015 г. на 5,9 млн т. Как сообщил Минагропроде, в прошлом году также установлены рекордные показатели по урожайности зерновых: пшеница – 42,1 ц/га, рожь – 27,3 ц/га, кукуруза – 66 ц/га, горох – 31,3 ц/га.

2,32 млрд долларов

составил дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-ноябре против 315,5 млн долларов профицита за аналогичный период 2015 г. Как сообщает Госстат, экспорт товаров снизился на 5,9%, а импорт вырос на 1,8%.

выросли на 6,1%

средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями за 2016 г., подсчитал Госстат. При этом продукция растениеводства подорожала на 9,7%, а животноводства подешевела на 2,6%.

Фото: grushevskogo5.com

79,1% всех занятых работников

и 59% добавленной стоимости в Украине приходится на долю малого и среднего бизнеса – определили в Минэкономики.

на 4% больше

в годовом исчислении украинские сельхозпроизводители поставили за 11 месяцев прошлого года на внешние рынки аграрной продукции – на 13,57 млрд долларов, сообщил Госстат. Экспорт аграрной продукции составил 41,5% в общей структуре национального экспорта. Импорт сельхозпродукции за тот же период вырос на 10,7% – до 3,5 млрд долларов, что составляет 9,9% в структуре национального импорта.

Мир

на уровне 3,4%

в 2017 г. и 3,6% в 2018 г. – такой рост мировой экономики по-прежнему ожидает МВФ. По итогам 2016 г. рост, по оценке фонда, составил 3,1%. Сохранение своих прогнозов по развитию мировой экономики фонд, в частности, объясняет неопределенностью в отношении курса экономической политики новой администрации США и ее глобальных последствий.

1,38 млрд человек

достигла в 2016 г. численность населения Китая (без Гонконга и Макао), сообщило Государственное статистическое управление КНР. В стране на 105 мужчин приходится 100 женщин, поэтому ожидается, что что не менее 4 млн китайских мужчин к 2020 г. не смогут жениться. 793 млн китайцев проживают в городах. Численность трудоспособного населения в возрасте 16-60 лет на конец 2016 г. составила 907,5 млн чел. — 65,6% от общего населения. 230 млн чел. – старше 60 лет, что составляет 16,7% от всего населения.

Фото: ekd.me

на 13 млрд больше

в годовом измерении в прошлом году во всем мире было совершено скачиваний приложений для смартфонов – 90 млрд, сообщила международная исследовательская компания App Annie. Лидерами рынка приложений остаются Google Play для устройств на Android, и AppStore для устройств на iOS от Apple.

рост на 0,6%

мировых продаж смартфонов по итогам прошлого года оценивает исследовательская компания IDC. В 2015 г. был отмечен рост на 10,4%.

40 тыс. долларов

такой рекордный гонорар выплатила Facebook российскому хакеру за обнаружение уязвимости в своем программном коде. В 2014 г. она выплатила 33,5 тыс. долларов бразильскому специалисту по кибербезопасности за аналогичную находку.