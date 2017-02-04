Из-за непогоды в шести областях Украины ограничено движение транспорта

Временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта введено на некоторых автодорогах в ряде областей Украины из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Киевской и Хмельницкой областях вводится ограничение движения автобусов и тяжеловесных транспортных средств на автодорогах общего пользования местного значения, в Житомирской и Винницкой это ограничение касается автобусов. В Черкасской области временно ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

Что касается ситуации в Закарпатской области, то там из-за повышения температуры воздуха до плюсовых отметок и дождя произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява – Мукачево, в селе Пасека Свалявского района.

Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в селе Пасека органы местной власти осуществляют меры по устройству заграждений (мешки с песком) на указанной дороге, поэтому движение по автодороге Свалява – Мукачево перекрыто для транспорта. Объезд осуществляется по параллельной автодороге М-06.

Ранее в ГСЧС предупредили украинцев о резкой перемене погоды.