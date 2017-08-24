К годовщине независимости Украины: как будет выглядеть наша страна через 26 лет

Мы прожили в независимом государстве 26 лет. А в очередной день рождения людям свойственно оценивать пройденный путь и заглядывать в будущее. Конечно, сейчас наша страна переживает едва ли не самый тяжелый за всю ее историю этап, и прогнозы на ближайшие годы выглядят несколько мрачноватыми. Но наш народ не первый и не последний, оказавшийся в кризисной ситуации, а за черной полосой всегда идет полоса белая. "Сегодня" спросила у экспертов, как будет выглядеть страна еще через 26 лет.

ОБЩАЯ КАРТИНА

Специалисты единогласны в том, что к 2043 году нас станет еще меньше. По данным, которые приводит Институт демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, в начале 2040-х численность населения Украины будет возле отметки 40 млн. А ООН имеет на этот счет другое мнение: по их прогнозу, нас останется более 25 млн. Продолжительность жизни мужчин приблизится к 72 годам, женщин — к 78,7 (сейчас — 65,2 и 75,5 соответственно). Соотношение сельского и городского населения в ближайшие полвека принципиально не изменится (сейчас на каждого жителя села приходится 2 горожанина). Что касается того, насколько хорошо мы будем жить, то, по итогам исследований МВФ, если коррупция в Украине снизится до среднего уровня по Евросоюзу, наша экономика может приблизиться к нынешним экономическим показателям Европы (50% от ВВП Евросоюза) как раз к 2040 г. В отсутствие же таковой ВВП достигнет лишь 30% от среднеевропейского. Иными словами, даже через 26 лет жить мы будем беднее, чем Западная Европа, хоть и лучше, чем сейчас.

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КЛИМАТ И ПРИРОДА: ПРИВЫКАЙТЕ ЖИТЬ, КАК В ГРЕЦИИ

Тенденция к потеплению очевидна для всех, кто переступил возраст в 30 лет. Начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида подтверждает это наблюдение цифрами: за 20 лет среднемесячные температуры января возросли на 2,4 °C. "Если тенденция сохранится, то через четверть века средняя температура в самый холодный месяц составит 1,5 °C. Иными словами, днем в январе на улице будет плюсовая температура, а твердые атмосферные осадки станут редкостью", — прогнозирует эксперт. То есть снег, выпавший раз за зиму, вызовет удивление у детей, никогда его не видевших.

В жизни рядового украинца продолжающееся потепление выразится в том, что летом станут приходить немалые счета за электроэнергию — все больше времени в домах будут работать кондиционеры. Правда, отопительный сезон в холодное время года может сократиться.

Такие изменения отразятся на планах развития горнолыжных курортов в украинских Карпатах: теплые зимы и меньшее количество снега не позволят поддерживать нужное состояние трасс. Впрочем, подобная угроза нависнет над большинством низко расположенных зимних курортов в Восточной Европе. Так что фраза "поехать покататься на лыжах" будет означать довольно затратный вояж в Австрию, Францию или Швейцарию. Да и то — кататься можно будет только в высокогорье и всего 2—3 месяца.

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СЕЛО И ДАЧА

Поскольку климат Украины будет все больше напоминать средиземноморский, то аграрии (и дачники, кстати) поменяют сельхозкультуры, с которыми работают. Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко считает: чтобы представить себе, что будут выращивать через четверть века на широте Киева, достаточно поинтересоваться, что сейчас плодоносит в садах, на полях и грядках Николаевской и Кировоградской областей. Но в условиях жаркой и засушливой погоды можно научиться жить и выращивать богатые урожаи (достаточно вспомнить опыт Израиля).

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ПРИРОДА

А вот в плане экологии и дикой природы Украину ждут сложные времена. "Через 26 лет юг страны станет походить больше на полупустыню, чем на причерноморскую степь. В растительном мире появится больше суккулентов (растений с особыми тканями для накопления воды — например, очитки, алоэ, кактусы). Что касается животных, то станет преобладать фауна сухих степей и даже полупустынь. Да зачем заглядывать в далекое будущее! В Украине уже часто видят шакалов, а ведь это среднеазиатский вид. К сожалению, помимо смены видов животных, биоразнообразие флоры и фауны будет еще и сокращаться. Такому мрачному развитию событий до какой-то степени можно противостоять. Но только не в нынешней ситуации, когда обществу не до таких проблем. Придется приспосабливаться жить в новых условиях", — говорить заместитель директора по науке регионального парка "Тилигульский" Игорь Гержик.

Увы, из-за потепления, кроме сокращения привычных нам видов, придется готовиться к встречам с довольно неприятными экзотическими пришельцами. Все чаще в южных областях люди жалуются на ядовитых членистоногих — каракуртов и тарантулов, чьи укусы крайне опасны. А к 2040-м годам их ареал может распространиться на север.

Подобные угрозы возникнут не только в отношении людей, но и домашних питомцев. "Например, одной из таких хворей, уже хорошо прижившейся в Украине, стал дирофиляриоз. Лет 20 назад в наших широтах о нем и слыхом не слыхивали. А несколько лет назад одна ветеринарная клиника проводила акцию: собак, владельцы которые соглашались сделать животным общий анализ крови, бесплатно исследовали на дирофиляриоз. Результаты обескуражили: более половины животных оказались с паразитами", — говорит ветеринарный врач Андрей Марунчин.

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