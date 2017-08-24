К годовщине независимости Украины: как будет выглядеть наша страна через 26 лет

Сегодня, 13:00

У нас исчезнет снег, мы будем жить чуть дольше, но все еще беднее, чем Западная Европа

Прогноз. Города рвутся вверх, небо над ними заполняется дронами
Прогноз. Города рвутся вверх, небо над ними заполняется дронами

Мы прожили в независимом государстве 26 лет. А в очередной день рождения людям свойственно оценивать пройденный путь и заглядывать в будущее. Конечно, сейчас наша страна переживает едва ли не самый тяжелый за всю ее историю этап, и прогнозы на ближайшие годы выглядят несколько мрачноватыми. Но наш народ не первый и не последний, оказавшийся в кризисной ситуации, а за черной полосой всегда идет полоса белая. "Сегодня" спросила у экспертов, как будет выглядеть страна еще через 26 лет. 

ОБЩАЯ КАРТИНА

Специалисты единогласны в том, что к 2043 году нас станет еще меньше. По данным, которые приводит Институт демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, в начале 2040-х численность населения Украины будет возле отметки 40 млн. А ООН имеет на этот счет другое мнение: по их прогнозу, нас останется более 25 млн. Продолжительность жизни мужчин приблизится к 72 годам, женщин — к 78,7 (сейчас — 65,2 и 75,5 соответственно). Соотношение сельского и городского населения в ближайшие полвека принципиально не изменится (сейчас на каждого жителя села приходится 2 горожанина). Что касается того, насколько хорошо мы будем жить, то, по итогам исследований МВФ, если коррупция в Украине снизится до среднего уровня по Евросоюзу, наша экономика может приблизиться к нынешним экономическим показателям Европы (50% от ВВП Евросоюза) как раз к 2040 г. В отсутствие же таковой ВВП достигнет лишь 30% от среднеевропейского. Иными словами, даже через 26 лет жить мы будем беднее, чем Западная Европа, хоть и лучше, чем сейчас.

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КЛИМАТ И ПРИРОДА: ПРИВЫКАЙТЕ ЖИТЬ, КАК В ГРЕЦИИ

Тенденция к потеплению очевидна для всех, кто переступил возраст в 30 лет. Начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида подтверждает это наблюдение цифрами: за 20 лет среднемесячные температуры января возросли на 2,4 °C. "Если тенденция сохранится, то через четверть века средняя температура в самый холодный месяц составит 1,5 °C. Иными словами, днем в январе на улице будет плюсовая температура, а твердые атмосферные осадки станут редкостью", — прогнозирует эксперт. То есть снег, выпавший раз за зиму, вызовет удивление у детей, никогда его не видевших.

В жизни рядового украинца продолжающееся потепление выразится в том, что летом станут приходить немалые счета за электроэнергию — все больше времени в домах будут работать кондиционеры. Правда, отопительный сезон в холодное время года может сократиться.
Такие изменения отразятся на планах развития горнолыжных курортов в украинских Карпатах: теплые зимы и меньшее количество снега не позволят поддерживать нужное состояние трасс. Впрочем, подобная угроза нависнет над большинством низко расположенных зимних курортов в Восточной Европе. Так что фраза "поехать покататься на лыжах" будет означать довольно затратный вояж в Австрию, Францию или Швейцарию. Да и то — кататься можно будет только в высокогорье и всего 2—3 месяца.

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Ковыль. Может скоро исчезнуть

СЕЛО И ДАЧА

Поскольку климат Украины будет все больше напоминать средиземноморский, то аграрии (и дачники, кстати) поменяют сельхозкультуры, с которыми работают. Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко считает: чтобы представить себе, что будут выращивать через четверть века на широте Киева, достаточно поинтересоваться, что сейчас плодоносит в садах, на полях и грядках Николаевской и Кировоградской областей. Но в условиях жаркой и засушливой погоды можно научиться жить и выращивать богатые урожаи (достаточно вспомнить опыт Израиля).

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Агросектор. Изменение климата потребует новых подходов

ПРИРОДА

А вот в плане экологии и дикой природы Украину ждут сложные времена. "Через 26 лет юг страны станет походить больше на полупустыню, чем на причерноморскую степь. В растительном мире появится больше суккулентов (растений с особыми тканями для накопления воды — например, очитки, алоэ, кактусы). Что касается животных, то станет преобладать фауна сухих степей и даже полупустынь. Да зачем заглядывать в далекое будущее! В Украине уже часто видят шакалов, а ведь это среднеазиатский вид. К сожалению, помимо смены видов животных, биоразнообразие флоры и фауны будет еще и сокращаться. Такому мрачному развитию событий до какой-то степени можно противостоять. Но только не в нынешней ситуации, когда обществу не до таких проблем. Придется приспосабливаться жить в новых условиях", — говорить заместитель директора по науке регионального парка "Тилигульский" Игорь Гержик.

Увы, из-за потепления, кроме сокращения привычных нам видов, придется готовиться к встречам с довольно неприятными экзотическими пришельцами. Все чаще в южных областях люди жалуются на ядовитых членистоногих — каракуртов и тарантулов, чьи укусы крайне опасны. А к 2040-м годам их ареал может распространиться на север.

Подобные угрозы возникнут не только в отношении людей, но и домашних питомцев. "Например, одной из таких хворей, уже хорошо прижившейся в Украине, стал дирофиляриоз. Лет 20 назад в наших широтах о нем и слыхом не слыхивали. А несколько лет назад одна ветеринарная клиника проводила акцию: собак, владельцы которые соглашались сделать животным общий анализ крови, бесплатно исследовали на дирофиляриоз. Результаты обескуражили: более половины животных оказались с паразитами", — говорит ветеринарный врач Андрей Марунчин.

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Автор:

Андрей Мазур

Источник:

"Сегодня"

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