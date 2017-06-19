К программе "Доступные лекарства" присоединилась треть аптек Украины – Минздрав

Сегодня, 17:43

Аптеки уже отпустили лекарства по 1,4 млн рецептов и получили возмещение в размере 67млн грн

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Уже более 1 млн граждан Украины, воспользовавшись программой "Доступные лекарства", получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"На сегодня почти 6 тыс. аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства". Это означает, что в каждой третьей аптеке страны пациенты могут получить лекарства по рецепту от врача от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или бронхиальной астмы, входящих в программу, бесплатно или с незначительной доплатой", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает Минздрав, зафиксирована положительная динамика использования средств, выделенных на программу. В целом аптеки уже отпустили лекарства по 1,4 млн рецептов и получили возмещение в размере 67млн грн, что составляет 13,5% общей суммы выделенных на программу государственных средств.

Напомним, власти подвели первые итоги госпрограммы "Доступные лекарства" по обеспечению больных гипертонией, диабетом и астмой бесплатными или со скидкой лекарствами за счет государства (реимбурсация), которая стартовала 1 апреля. Сейчас в перечень входят 157 препаратов.
лекарства, аптеки, Минздрав, бесплатно, реимбурсация, доступные лекарства

Вы сейчас просматриваете новость "К программе "Доступные лекарства" присоединилась треть аптек Украины – Минздрав". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Цены на иностранные лекарства в Украине не должны быть выше европейских – Порошенко

16 Июня, 14:46

Глава государства поручил правительству тщательно проверить эффективность отмены дополнительной регистрации для лучших зарубежных препаратов

Украина

Фото: Pixabay

Бесплатных лекарств должно быть больше - Ляшко

15 Июня, 07:48

Сейчас не платить за лекарства могут пациенты с сахарным диабетом, астмой, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Донбасс

Фото: пресс-служба МОЗ Украины

Военная медицина в Украине будет работать по стандартам НАТО - Порошенко

14 Июня, 17:22

По словам президента, сегодня обеспеченность личного состава индивидуальными медицинскими аптечками приблизилась к 100%

Здоровье

Из-за дорогих лекарств украинцы увлеклись народной медициной

14 Июня, 11:25

Врачи предупреждают об опасности и советуют обращаться к профессионалам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования