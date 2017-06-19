К программе "Доступные лекарства" присоединилась треть аптек Украины – Минздрав

Аптеки уже отпустили лекарства по 1,4 млн рецептов и получили возмещение в размере 67млн грн

Уже более 1 млн граждан Украины, воспользовавшись программой "Доступные лекарства", получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"На сегодня почти 6 тыс. аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства". Это означает, что в каждой третьей аптеке страны пациенты могут получить лекарства по рецепту от врача от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или бронхиальной астмы, входящих в программу, бесплатно или с незначительной доплатой", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает Минздрав, зафиксирована положительная динамика использования средств, выделенных на программу. В целом аптеки уже отпустили лекарства по 1,4 млн рецептов и получили возмещение в размере 67млн грн, что составляет 13,5% общей суммы выделенных на программу государственных средств.

Напомним, власти подвели первые итоги госпрограммы "Доступные лекарства" по обеспечению больных гипертонией, диабетом и астмой бесплатными или со скидкой лекарствами за счет государства (реимбурсация), которая стартовала 1 апреля. Сейчас в перечень входят 157 препаратов.