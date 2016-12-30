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Кабмин разрешил сбивать вражеские самолеты в украинском воздушном пространстве http://www.segodnya.ua/img/article/7845/23_main.1483046302.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/23_tn.1483046302.jpg Украина Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня

Кабмин разрешил сбивать вражеские самолеты в украинском воздушном пространстве

Вчера, 23:18

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня
Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня

Правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушают государственные границы Украины или совершают террористические действия.

Кабинет министров принял постановление №1012, которое уточняет возложенные на Вооруженные силы задачи по обеспечению неприкосновенности воздушного пространства Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

В документе, датированном 28 декабря, говорится об "уничтожении воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечения незаконных вооруженных формирований".

Решение об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генштаба, командующему Воздушных сил ВСУ или лицам, исполняющим их обязанности.

Кроме того, командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие.

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.
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Источник:

УНИАН

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