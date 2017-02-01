Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии
Концепция охватывает период до 2020 года и включает в себя как электронную базу данных кадров, так и техническое оснащение нацгвардейцев
Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года, которая предусматривает создание электронной базы данных кадрового ресурса, учета резервистов и продвижения по службе военных.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Концепция предусматривает создание такой базы данных в 2018-2020 годах.
Согласно документу, в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиакомплексами.
До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, о военной и специальной технике, а также о боеприпасах с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.
В 2018-2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.
По предложению министра финансов Украины Александра Данилюка, в документ был внесен пункт, что реализация концепции происходит за средства, которые предусмотрены государственным бюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.
Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии