Кагор Koblevo признан лучшим в Украине

Новости компаний

Сегодня, 17:45

Кагор Koblevo признан лучшим в Украине

Накануне Пасхи Ассоциация сомелье Украины провела дегустацию украинских и зарубежных кагоров. Традиционно определяли лучших "вслепую", то есть, сначала дегустация и оценки, и только потом объявление производителей. По результатам конкурса лучшим был признан кагор торговой марки KOBLEVO. Именно ему отдали предпочтение профессиональные сомелье, рестораторы и виноделы.

Название, производитель, дата розлива (Украина)

1

"Кагор Український" KOBLEVO Seleсt,   (04.04.2016)

2

"Кагор Український", Shabo (29.07.2016)/ "Кагор Український", Shabo (28.02.2016)

3

"Кагор Український", Бордо. KOBLEVO (03.01.2017)

4

"Кагор Милосердя", Таирова (03.10.2016)

5

"Кагор Український", Массандра (17.09.2016)

6

"Кагор Український", Инкерман 2015  (20.01.2017)

"Настоящий кагор отличается интенсивным темно-красным цветом, сложным букетом и бархатистым вкусом. К тому же сегодня настоящий кагор потребителю могут предложить только те производители, которые самостоятельно выращивают виноград, хранят традиции и технологии производства", – отметил президент Ассоциации Дмитрий Сидоренко.

dsc_1139

Чаще всего выбирают кагор KOBLEVO и потребители – по данным исследования аналитического агентства RTRI перед Пасхой продажи праздничного вина этой марки увеличиваются в 3 раза.

Всего в дегустации было представлено 6 образцов отечественного кагора и 3 зарубежного из Молдавии и Греции.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
технологии, Украина, Сегодня, потребители, дегустация, инкерман, Массандра, Бордо, производители

Вы сейчас просматриваете новость "Кагор Koblevo признан лучшим в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования