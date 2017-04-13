Кагор Koblevo признан лучшим в Украине
Новости компаний
Накануне Пасхи Ассоциация сомелье Украины провела дегустацию украинских и зарубежных кагоров. Традиционно определяли лучших "вслепую", то есть, сначала дегустация и оценки, и только потом объявление производителей. По результатам конкурса лучшим был признан кагор торговой марки KOBLEVO. Именно ему отдали предпочтение профессиональные сомелье, рестораторы и виноделы.
|
№
|
Название, производитель, дата розлива (Украина)
|
1
|
"Кагор Український" KOBLEVO Seleсt, (04.04.2016)
|
2
|
"Кагор Український", Shabo (29.07.2016)/ "Кагор Український", Shabo (28.02.2016)
|
3
|
"Кагор Український", Бордо. KOBLEVO (03.01.2017)
|
4
|
"Кагор Милосердя", Таирова (03.10.2016)
|
5
|
"Кагор Український", Массандра (17.09.2016)
|
6
|
"Кагор Український", Инкерман 2015 (20.01.2017)
"Настоящий кагор отличается интенсивным темно-красным цветом, сложным букетом и бархатистым вкусом. К тому же сегодня настоящий кагор потребителю могут предложить только те производители, которые самостоятельно выращивают виноград, хранят традиции и технологии производства", – отметил президент Ассоциации Дмитрий Сидоренко.
Чаще всего выбирают кагор KOBLEVO и потребители – по данным исследования аналитического агентства RTRI перед Пасхой продажи праздничного вина этой марки увеличиваются в 3 раза.
Всего в дегустации было представлено 6 образцов отечественного кагора и 3 зарубежного из Молдавии и Греции.
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Вы сейчас просматриваете новость "Кагор Koblevo признан лучшим в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии