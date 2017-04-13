Кагор Koblevo признан лучшим в Украине

Накануне Пасхи Ассоциация сомелье Украины провела дегустацию украинских и зарубежных кагоров. Традиционно определяли лучших "вслепую", то есть, сначала дегустация и оценки, и только потом объявление производителей. По результатам конкурса лучшим был признан кагор торговой марки KOBLEVO. Именно ему отдали предпочтение профессиональные сомелье, рестораторы и виноделы.

№ Название, производитель, дата розлива (Украина) 1 "Кагор Український" KOBLEVO Seleсt, (04.04.2016) 2 "Кагор Український", Shabo (29.07.2016)/ "Кагор Український", Shabo (28.02.2016) 3 "Кагор Український", Бордо. KOBLEVO (03.01.2017) 4 "Кагор Милосердя", Таирова (03.10.2016) 5 "Кагор Український", Массандра (17.09.2016) 6 "Кагор Український", Инкерман 2015 (20.01.2017)

"Настоящий кагор отличается интенсивным темно-красным цветом, сложным букетом и бархатистым вкусом. К тому же сегодня настоящий кагор потребителю могут предложить только те производители, которые самостоятельно выращивают виноград, хранят традиции и технологии производства", – отметил президент Ассоциации Дмитрий Сидоренко.

Чаще всего выбирают кагор KOBLEVO и потребители – по данным исследования аналитического агентства RTRI перед Пасхой продажи праздничного вина этой марки увеличиваются в 3 раза.

Всего в дегустации было представлено 6 образцов отечественного кагора и 3 зарубежного из Молдавии и Греции.

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