Как обеспечат ВСУ в 2017: новые бригады, лучше снабжение и пайки бойцов на передовой

Военные рассказали, как и чем хотят усилить украинскую армию в наступившем году. Как сообщил на брифинге советник оборонного ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк, в планах — обновление 800 единиц вооружения и техники, подготовка 120 экипажей армейской авиации, проведение тактических учений в 25-ти бригадах, частичный переход системы связи ВСУ на цифровые средства. По данным Минобороны, на это, а также на некоторые другие нужды, должно хватить увеличенного почти на 9 млрд грн бюджета в 64,5 млрд грн, выделенного на 2017 год.

Сержант запаса Мартин Брест, которого периодически приглашают участвовать в заседаниях тех или иных комиссий при Минобороны, рассказал нам в деталях, что нового может появиться в армии в 2017-м. "План боевой подготовки на 2017 год составлен с учетом всего необходимого на всех направлениях. Запланированы как появление новых бригад (и их техническое обеспечение), так и новые усиленные сухпайки, — сказал нам Мартин Брест. — Кроме того, усовершенствуются и логистические цепочки, это улучшит снабжение боевых подразделений продуктами, вещевым обеспечением". По словам сержанта, в планах Минобороны есть мероприятия по увеличению мяса в армейском рационе и ряд учений и испытаний. "Учения будут самые разные, в том числе и уникальные для нашей армии, — говорит Мартин. — Например, учения некоторых бригад пройдут при поддержке авиации: бойцы идут в атаку, а с воздуха их прикрывают боевые самолеты и вертолеты. Скорее всего, будут и ракетные учения по поражению воздушных целей.

ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ. Спустя несколько часов после заявлений Минобороны текущую ситуацию в армии прокомментировали активисты. Так, волонтер Роман Доник рассказал, что ему стало известно о недавней инспекции, которая побывала на передовых позициях бойцов на Донбассе и увидела то, как они одеты. "Все (инспектирующие. — Авт.) взбешены, — написал Доник на своей странице в соцсети. — Для меня вообще не важно, сколько чего классного куплено, если его нет на "нуле" (на нулевом, самом первом блокпосте. — Авт.). Да, я безумно рад, что у нас производятся классные вещи для армии. Но они не доходят! Ими забиты склады. По бумагам тыловики получили и сразу отчитались, что все это отдали бойцам. А по факту — нет. Или нет размеров, или отложили до лучших времен. А с размерами еще возиться нужно, чтобы поменять. И получается, что у нас выделяются колоссальные средства, производятся хорошие вещи, а боец на "нуле" одет, как зимой-2014/15 под Донецким аэропортом". При этом, напомним, советник президента Юрий Бирюков еще в конце прошлого года сказал, что в бюджете-2017 на 800 млн увеличено финансирование на вещдовольствие и в планах — закупки нескольких типов берцев (летних, демисезонных, зимних), трех типов шарфов и трех типов рукавиц.

"Сегодня" расспросила бойцов, которые сейчас находятся на передовой, о том, как сейчас обстоят дела с вещевым обеспечением. Большинство из них заверило нас, что ни в чем не испытывают недостатка, а если проблемы и случались, то, как правило, по вине снабженцев. "Нам как-то присылали термобелье 54-го размера, для большинства бойцов оно было слишком велико. Но это тыловики сработали неважно — через несколько дней довезли правильную партию", — рассказал нам один из бойцов. Солдаты других подразделений на передовой говорят, что если чего и не хватает, так это возможности чаще мыться и стираться в горячей воде — "постирочные" дни устраиваются не чаще раза в неделю.