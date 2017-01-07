Как политики поздравляют украинцев с Рождеством
Порошенко с семьей предложил помолиться за украинских военных, а Гройсман пожелал всем здоровья и любви
Политики поздравили украинцев с Рождеством. Президент Петр Порошенко записал обращение вместе с семьей. "За праздничным столом предлагаю прежде помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил беречь их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла", – сказал президент.
Премьер Владимир Гройсман пожелал украинцам здоровья, любви и Божей благодати.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил отчитаться о проделанной работе.
Поздравления от других политиков
З Різдвом Христовим, Україно!— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 7. Januar 2017
В зимові радісні свята
Хай кожен дім, кожна родина
Відчують благодать Христа. pic.twitter.com/7gwN04oUrE
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