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Как политики поздравляют украинцев с Рождеством http://www.segodnya.ua/img/article/7861/44_main.1483779114.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/44_tn.1483779114.jpg Украина Порошенко с семьей предложил помолиться за украинских военных, а Гройсман пожелал всем здоровья и любви

Как политики поздравляют украинцев с Рождеством

Сегодня, 10:48

Порошенко с семьей предложил помолиться за украинских военных, а Гройсман пожелал всем здоровья и любви

Порошенко с семьей. Фото: facebook.com
Порошенко с семьей. Фото: facebook.com

Политики поздравили украинцев с Рождеством. Президент Петр Порошенко записал обращение вместе с семьей. "За праздничным столом предлагаю прежде помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил беречь их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла", – сказал президент.

Премьер Владимир Гройсман пожелал украинцам здоровья, любви и Божей благодати.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил отчитаться о проделанной работе.

Поздравления от других политиков
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"Сегодня"

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