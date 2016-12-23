Киев признан самым опасным городом Европы

Украинская столица оказалась на дне рейтинга из-за противостояний с Россией-агрессором

Ежегодно одна из крупнейших в мире консалтинговых фирм Mercer публикует индекс качества жизни в разных городах мира, а также представляет список "худших городов", передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Business Insider.

Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учитывает следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.

На его основе издание подготовило список самых опасных городов Европы.

Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также разгула краж. За столицей Украины следуют Белград (Сербия) и Афины (Греция).