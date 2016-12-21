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Киевское "Динамо" подписало киберспортсмена http://www.segodnya.ua/img/article/7817/89_main.1482349442.png http://www.segodnya.ua/img/article/7817/89_tn.1482349442.png Украина "Динамо" – первый украинский футбольный клуб, открывший киберспортивное подразделение

Киевское "Динамо" подписало киберспортсмена

Вчера, 21:43

"Динамо" – первый украинский футбольный клуб, открывший киберспортивное подразделение

&quot;Динамо&quot; открывает киберспортивное направление. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
"Динамо" открывает киберспортивное направление. Фото ФК "Динамо"

Киевский футбольной клуб "Динамо" объявил на официальном сайте команды о подписании киберспортсмена по дисциплине FIFA. Новичок клуба будет представлен на пресс-конференции, которая состоится 22 декабря. "Динамо" первый украинский футбольный клуб, открывший киберспортивное подразделение. Ранее о заключении соглашения с киберспортсменами по FIFA сообщили "Валенсия", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Аякс", "Шальке" и другие.

"В связи с нехваткой профессиональных команд в Украине, многие спортсмены вынуждены выступать за иностранные клубы. Один из самых талантливых киберфутболистов Украины, который уже имеет в своем послужном списке немало больших титулов и которого хотели бы видеть в своем составе многие клубы Европы, отныне будет выступать в цветах киевского "Динамо".

Мечта этого молодого талантливого киевлянина проявить себя в большом футболе не сбылась, зато теперь он сможет представлять свой любимый футбольный клуб в киберпространстве. Его имя будет представлено общественности во время пресс-конференции, на которой представители СМИ смогут пообщаться с ним, а также узнать больше о новой инициативе нашего клуба." – сообщается в официальном пресс-релизе клуба.
Динамо Киев, киберспорт

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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