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Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с ЦСКА http://www.segodnya.ua/img/article/7863/23_main.1483871480.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/23_tn.1483871480.jpg Украина Поединок украинского и болгарского клубов состоится 25 января

Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с ЦСКА

Сегодня, 12:27

Поединок украинского и болгарского клубов состоится 25 января

Товарищеский матч пройдет в Испании
Товарищеский матч пройдет в Испании

Утвержден третий контрольный матч киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Испании.

25 января "бело-синие" встретятся с ЦСКА (София, Болгария). Матч состоится на стадионе "Хосе Бургос Квинтана" в Коине. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, команды встречались на летних предсезонных сборах в Австрии в июле прошлого года. Тогда в Шваце победила команда Сергея Реброва – 3:0. Голы забивали Гонсалес, Сидорчук и Ярмоленко.
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, ЦСКА София

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