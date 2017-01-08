Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с ЦСКА

Утвержден третий контрольный матч киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Испании.

25 января "бело-синие" встретятся с ЦСКА (София, Болгария). Матч состоится на стадионе "Хосе Бургос Квинтана" в Коине. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, команды встречались на летних предсезонных сборах в Австрии в июле прошлого года. Тогда в Шваце победила команда Сергея Реброва – 3:0. Голы забивали Гонсалес, Сидорчук и Ярмоленко.