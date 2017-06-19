Климкин назвал причину, почему в НАТО должны принять Украину

Альянсу будет легче противостоять новым вызовам вместе с Украиной, чем без нее, уверен министр

Украина может поделиться ценным опытом противостояния в гибридной войне с Россией, поэтому войскам НАТО есть чему поучиться у украинских коллег. Об этом заявил в интервью австрийскому журналу "Profil" министр иностранных дел Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Альянсу будет легче с Украиной, чем без нее.

"Включение Украины представляет для НАТО "добавленную стоимость". Западные партнеры должны готовиться к новым вызовам, это пройдет легче с Украиной, чем без нее. Мы показали, что мы готовы бороться за свою страну. Мы более не являемся легкой целью. Речь идет не только об оборудовании, либо нашем опыте гибридной войны с Россией. Наши партнеры по НАТО могут у нас много чему поучиться. Речь идет о тактике, способности обороняться и боеготовности. Без них современное вооружение не имеет смысла", – сказал Климкин.

Он отметил, что Украина намерена привести себя к стандартам НАТО, так как членство в Альянсе является важной целью.

Глава МИД уточнил, что на момент агрессии России Украина была внеблоковым государством и де-факто нейтральной. "Эту ошибку мы не повторим", – подчеркнул Климкин.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий по итогам своего визита в Америку рассказывал, что США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО.