Климкин рассказал, в каком случае будет военное положение в Украине

Некоторые страны, находящиеся в состоянии войны, могут обходиться и без военного положения, отметил министр

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что военное положение может быть введено в случае ухудшения ситуации на фронте. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что некоторые страны, находящиеся в состоянии войны, могут обходиться и без военного положения.

"Состояние войны, введения военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Агрессия РФ уже является вопросом гораздо большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", – заявил Климкин.

Что касается введения военного положения, то министр сказал: "Военное положение в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью я не исключаю".

Напомним, 3 февраля замглавы АП Константин Елисеев заявил, что вопрос введения военного положения пока не обсуждается. "Вы знаете, что ситуация на Донбассе на фронте изменчива, поэтому это будет решаться, безусловно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующее решение", – отметил Елисеев.