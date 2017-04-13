Климпуш-Цинцадзе пригрозила РФ новым иском

Украина может инициировать новый международный иск против России, если украинским рыбакам будет запрещено вылов рыбы в территориальных водах оккупированного Крыма. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, запрет ловли рыбы украинским морякам возле Крыма может обернуться для РФ новыми последствиями.

"Касательно того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыбной ловлей, то я думаю, что это еще один... из тех случаев, который может превратиться в очередной иск против Российской Федерации", – сказала вице-премьер, отвечая на вопрос о реакции Украины на возможный запрет украинским рыбакам работать в водах возле Крыма.

При этом она отметила, что такой иск будет абсолютно обоснованным.

Как сообщалось 6 апреля, российские силовики задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона" у берегов оккупированного Крыма.

Напомним, в сентябре минувшего года Украина инициировала арбитражное производство против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.