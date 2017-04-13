Климпуш-Цинцадзе пригрозила РФ новым иском
Запрет ловли рыбы украинским рыбакам возле Крыма может обернуться для РФ новыми последствиями
Украина может инициировать новый международный иск против России, если украинским рыбакам будет запрещено вылов рыбы в территориальных водах оккупированного Крыма. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, запрет ловли рыбы украинским морякам возле Крыма может обернуться для РФ новыми последствиями.
"Касательно того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыбной ловлей, то я думаю, что это еще один... из тех случаев, который может превратиться в очередной иск против Российской Федерации", – сказала вице-премьер, отвечая на вопрос о реакции Украины на возможный запрет украинским рыбакам работать в водах возле Крыма.
При этом она отметила, что такой иск будет абсолютно обоснованным.
Как сообщалось 6 апреля, российские силовики задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона" у берегов оккупированного Крыма.
Напомним, в сентябре минувшего года Украина инициировала арбитражное производство против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
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