Ключевой защитник "Карпат" пополнил состав экс-чемпиона Польши

Контракт Владимира Костевича с Лехом рассчитан до декабря 2020 года

Полузащитник львовских "Карпат" Владимир Костевич перешел в польский "Лех". Б этом сообщает официальный сайт клуба из Познани.

Стороны подписали контракт до декабря 2020 года.

Условия трансфера не сообщаются. Отметим, что авторитетный портал transfermarkt.de оценивает Костевича в 600 тысяч евро.

"Я очень доволен подписанием контракта. Для меня переход в "Лех" – возможность улучшить свои навыки. Хочу выигрывать трофеи, и знаю, что смогу это делать в этом клубе", – прокомментировал свой переход новичок "Леха".

Воспитанник ФК "Львов" перешел в "Карпаты" в 2010 году, а с 2013 года выступает за первую команду "бело-зеленых". В текущем сезоне на его счету 16 матчей в чемпионате Украины и два – в Кубке страны. Всего же Костевич провел за "Карпаты" 93 матча и забил пять голов.

"Лех" является семикратным чемпионом Польши и пятикратным обладателем Кубка страны. В последний раз команда завоевывала золотые медали в 2015 году. В прошлом сезоне они финишировали на седьмом месте.