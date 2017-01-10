Коноплянка забил победный гол за "Шальке" в матче с "Остенде"

Немецкий футбольный клуб "Шальке" в товарищеском матче обыграл бельгийский "Остенде". Поединок прошел во вторник в испанском городе Бенидорм и завершился со счетом 2:1 в пользу "Шальке".

Бельгийцы первыми открыли счет в матче: на 21-й минуте отличился Никлас Педерсен. Через десять минут "Остенде" остался в меньшинстве. На 40-й минуте Леон Горецка сравнял счет, а на 46-й минуте точку в матче поставил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

"С хорошим настроением возвращаемся после сборов домой", – коротко прокомментировал Коноплянка.

14 января "Шальке" проведет еще один товарищеский матч в Германии, а 21 января матчем против "Ингольштадта" возобновит борьбу в Бундеслиге.