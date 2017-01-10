Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Коноплянка забил победный гол за "Шальке" в матче с "Остенде" http://www.segodnya.ua/img/article/7870/42_main.1484078157.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/42_tn.1484078157.jpg Украина "Шальке" в Испании одержал волевую победу над бельгийским "Остенде"

Коноплянка забил победный гол за "Шальке" в матче с "Остенде"

Сегодня, 21:55

"Шальке" в Испании одержал волевую победу над бельгийским "Остенде"

Евгений Коноплянка забил решающий гол. Фото Instagram
Евгений Коноплянка забил решающий гол. Фото Instagram

Немецкий футбольный клуб "Шальке" в товарищеском матче обыграл бельгийский "Остенде". Поединок прошел во вторник в испанском городе Бенидорм и завершился со счетом 2:1 в пользу "Шальке".

Бельгийцы первыми открыли счет в матче: на 21-й минуте отличился Никлас Педерсен. Через десять минут "Остенде" остался в меньшинстве. На 40-й минуте Леон Горецка сравнял счет, а на 46-й минуте точку в матче поставил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

"С хорошим настроением возвращаемся после сборов домой", – коротко прокомментировал Коноплянка.

14 января "Шальке" проведет еще один товарищеский матч в Германии, а 21 января матчем против "Ингольштадта" возобновит борьбу в Бундеслиге.

товарищеский матч, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке, Остенде

Вы сейчас просматриваете новость "Коноплянка забил победный гол за "Шальке" в матче с "Остенде"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Евгений Коноплянка. Фото Instagram

Коноплянка в Германии ездит на метро (фото)

26 Декабря 2016, 17:54

Евгений Коноплянка с коляской проехался в метро

Украина

Евгений Коноплянка. Фото Twitter

Из-за ответа Коноплянки фанат вышел голым на 40-градусный мороз

25 Декабря 2016, 16:05

Украинский футболист ответил болельщику в соцсетях

Футбол

Коноплянка забил. Фото Twitter

Коноплянка принес ничью "Шальке" в Бундеслиге

17 Декабря 2016, 19:27

Украинец сравнял счет в матче с "Фрайбургом"

Футбол

Фото AFP

Юрченко обыграл Коноплянку в чемпионате Германии

11 Декабря 2016, 20:41

"Шальке" в меньшинстве уступил "Байеру"

Футбол

Евгений Коноплянка. Фото AFP

Коноплянка продает на аукционе бутсы, чтобы помочь футболисту "Нивы"

6 Декабря 2016, 14:03

Мать игрока винницкого клуба нуждается в дорогостоящей медицинской помощи

Футбол

Евгений Коноплянка

Неизвестные пытаются выдать себя за официальных представителей Коноплянки

25 Ноября 2016, 22:40

Мошенники предлагают от лица футболиста различные услуги маркетинга

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.