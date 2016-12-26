"Контрактных" врачей найти до июля: в Минздраве рассказали детали реформы и пообещали дешевые лекарства

У "контрактной" медицины в Украине появились сроки — и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун дала украинцам на поиск своего врача время до июля 2017 года. "Сегодня" разобралась в реформе и узнала, что будет, если не найти специалиста до дня "Х".

УСПЕТЬ ДО ЛЕТА. Министр отметила, что с 1 января начнутся изменения в первичном звене медицины (первые, к кому обращаются, когда стало плохо), и люди должны будут искать своих семейных врачей, терапевтов и педиатров. На это у населения есть полгода — в МЗ ожидают, что уже в июле украинцы начнут заключать контракты с докторами. Это, напомним, одно из ключевых положений грядущей медицинской реформы: вместо финансирования койко-мест в больницах, из бюджета будут выделяться деньги на пациента, заключившего договор (210 грн на человека в год), а один конкретный врач будет ограничен двумя тысячами контрактов. Медэкс­перт РПР Александр Ябчанко объясняет, что такая система даст толчок конкуренции среди врачей и приведет к росту качества медуслуг. При этом в Минздраве нам объяснили, что июль следующего года — это скорее рекомендательный, а не крайний срок — нет ничего страшного в том, если украинцы не сразу бросятся заключать контракты. В пресс-службе ведомства говорят, что его можно будет заключить и позже, когда это будет необходимо. А первые полгода ­2017-го Мин­здрав в первую очередь планирует работать с регионами, чтобы понять, как там будет выглядеть "первичка". "Готовится не одна модель финансирования. Например, если в селе только один доктор, то он регистрирует ФЛП и становится "первичкой". В больших городах эти функции отдадут в поликлиники. Все зависит от особенности региона", — говорит медэксперт международного фонда "Возрождение" Елена Кучерук. При этом предусмотрена в реформе и ситуация, когда человеку с "контрактным" доктором в Киеве понадобится медпомощь, например, в Одессе. "Это вообще не проблема — в больницах откроют отделения экстренной помощи, куда можно будет обратиться. Правда, для льготных рецептов и длительного лечения все равно нужно будет обращаться к своему врачу", — отмечает столичный семейный врач Роман Дубилин.

ЛЕКАРСТВА. Кроме того, МЗ обещает и снижение цен на три группы лекарств (астма, сердечно-сосудистые заболевания и диабет). "С 1 января начинает действовать реферирование цен на лекарства этих трех типов заболеваний и до 1 февраля цены на лекарства снизятся", — заявила Супрун, добавив, что это касается как госзакупок, так и аптек. То есть для любого украинца, если ему эти медикаменты назначил врач, они будут дешевле. Снижение стоимости в Минздраве объясняют работой со странами-партнерами. Напомним, именно эти препараты входят в список тех, за которые государство будет украинцам возмещать деньги. "Мы устанавливаем перечень препаратов, цена которых будет возмещена. Если же пациент захочет препарат дороже, то государство за него заплатит только часть", — объясняет замминистра Минздрава Роман Илык.

ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД. Правда, в украинском обществе к реформе относятся по-разному. Так, нардеп из комитета по охране здоровья Олег Мусий признался, что депутаты не понимают до конца ее сути и сомневаются в успешности. "Нам нужно усовершенствовать опыт, который уже есть в Украине, — например, в Днепре уже несколько лет успешно работает похожая контрактная система, но с привязкой к месту жительства. А в МЗ изобретают велосипед с треугольными колесами", — говорит Мусий. С похожей позицией выступают и некоторые врачи. Так, Дубилин отмечает, что система, которую готовят в МЗ, — бездонное дно для бюджета. "Даже если закладывать на медицину сумасшедшие деньги, этого будет мало, чтобы обеспечить всех украинцев гарантированным бесплатным пакетом услуг. Кроме того, под видом автономии перекладывается вся ответственность с государственного игрока на конкретное физлицо — врача "первички", — считает врач.