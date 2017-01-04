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"Коррупция" стала словом 2016 года в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7856/23_main.1483550006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/23_tn.1483550006.jpg Украина Двумя другими словами-открытиями 2016 года называют словам "оффшор" и "е-декларация", которые "также являются составляющими более широкого семантического поля коррупции, которые на протяжении года подогревали интерес к этой теме"

"Коррупция" стала словом 2016 года в Украине

Сегодня, 05:35

Двумя другими словами-открытиями 2016 года называют словам "оффшор" и "е-декларация", которые "также являются составляющими более широкого семантического поля коррупции, которые на протяжении года подогревали интерес к этой теме"

Коррупция. Фото: PolitRussia.com
Коррупция. Фото: PolitRussia.com

"Коррупция" стала словом 2016 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".

Как сообщается на сайте онлайн-словаря, главной проблемой, которая вспоминалась на протяжении прошлого года в разных контекстах, является коррупция.

Двумя другими словами-открытиями 2016 года называют словам "оффшор" и "е-декларация", которые "также являются составляющими более широкого семантического поля коррупции, которые на протяжении года подогревали интерес к этой теме".

"Среди других важных слов в прошлом году мы выделили: банкопад – массовая ликвидация Национальным банком проблемных банков, безвиз – сокращение от словосочетания "безвизовый режим", брекзит – выход Великобритании из ЕС, зрада/перемога – лексическая пара, которая используется пользователями соцсетей для оценки политических событий", – отмечается в пресс-релизе.

Словарь "Мыслово" избирает слово года в четвертый раз. Словом 2015 года была избрана "блокада" (речь о блокаде оккупированного Крыма), словом 2014 года – "киборги" в значении "защитники Донецкого аэропорта". "Евромайдан" был избран главным словом 2013 года.

Онлайн-словарь является интерактивным проектом развития современного украинского языка и сленга, определения к которому пишут обычные пользователи.
коррупция, словарь, слово

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Источник:

Интерфакс-Украина

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