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Кравец выставил на аукцион собственную футболку с памятного матча сборной Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7882/26_main.1484396471.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/26_tn.1484396471.jpg Украина В этой футболке он забил победный гол в ворота сборной Финляндии

Кравец выставил на аукцион собственную футболку с памятного матча сборной Украины

Сегодня, 14:21

В этой футболке он забил победный гол в ворота сборной Финляндии

Артем Кравец. Фото AFP
Артем Кравец. Фото AFP

Футболист сборной Украины и испанской "Гранады" Артем Кравец снова открыл благотворительный аукцион в помощь районного роддома во Львовской области.

Очередным лотом стала футболка сборной Украины с автографами всех игроков команды, в которой Кравец забил победный гол в отборочном матче к ЧМ-2018 против команды Финляндии (1:0). До этого футболисту разибил голову.

Стартовая цена – 15 тысяч гривен (535 долларов или 515 евр). Менее чем за сутки цена на футболку уже возросла вдвое – до 1 100 долларов. Аукцион продлится до 19:00 30 января.

Ранее футболист уже продал две лота – футболку игрока "Атлетико" Фернандо Торреса за 1 820 долларов украинскому ведущему Алексею Дивееву-Церковному, а также футболку "Барселоны" с автографами всех футболистов команды. Она ушла с молотка за 5 500 долларов, но победитель аукциона пока не назван.
аукцион, благотворительность, футбол, Сборная Украины, Артем Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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