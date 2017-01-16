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Криптовалюта E-Dinar Coin получила новый статус

PR

Сегодня, 10:00

Криптовалюта E-Dinar Coin получила новый статус

Общество с ограниченной ответственностью "ЕДИНАРКОИН" доказало в суде, что криптовалюта E-Dinar Coin не облагается налогами и сборами со стороны государства и других регуляторов и дает возможность проводить транзакции в системе и работать с мировыми криптобиржами.

В Харьковском апелляционном административном суде ООО "Единаркоин" удалось доказать, что все операции, проводимые с E-Dinar Coin могут быть приравнены к операциям с обычными деньгами, а следовательно — криптовалюта должна считаться такой же валютой, как и доллар, рубль или гривна.

Легализацию E-Dinar Coin представители компании считают своей победой и готовят следующий судебный иск. В планах компании оспорить установленную монополию в американской корпорации Apple, которая предусматривает реализацию кошельков только пяти криптовалют на AppMarket. Компания E-Dinar Coin готова отстаивать свои права на внедрение криптовалюты на платформу. Это поможет обеспечить каждому участнику E-Dinar Coin возможность продвинутого пользования децентрализованной системой и криптовалютой с помощью современных технологий — мобильных приложений.

При всей законности криптовалюта является объектом повышенного интереса правоохранительных, налоговых и правовых органов, которые нацелены на получение большего контроля над монетами, установление жесткого надзора и обложение налогами криптовалюты, способной заменить фиатные деньги, которые эмитируются центральными банками-регуляторами и подвержены волатильности.

E-Dinar Coin функционирует на системе по технологии blockchain и использует алгоритм майнинга на основе delegated proof-of-stake (самый надежный метод распределения данных). Объем эмиссии имеет такой масштаб, что его будет достаточно для обеспечения всех желающих средством для взаимных расчетов: быстро, анонимно, несмотря ни на какие границы и административные ограничения. E-Dinar Coin нацелена на развитие технологии blockchain, разработку новых универсальных проектов по сохранению окружающей среды и улучшение качества жизни каждого человека на земле.

Криптовалюта могла бы стать альтернативой существующим платежным средствам.

Решение суда о легализации криптовалюты E-Dinar Coin доступно по ссылкам:

http://bit.ly/2iacVA7

http://bit.ly/2isY2Xk
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