"Кривбасс" разгромил "Витязь" в чемпионате Украины

В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кривбасс" на выезде разгромил "Витязь". Поединок 30-го тура прошел в субботу в Харькове и завершился со счетом 1:8.

"Кривбасс" добыл первую в 2017 году выездную победу. "Витязь" не сумел оказать сопротивления подопечным Александра Куликова. Уже с первых минут матча стало ясно, что соперники находятся на совершенно разных полюсах – хозяева окопались у своих ворот, практически не предпринимая попыток атаковать.

"Кривбасс" в таблице чемпионата Украины занимает третье место, "Витязь" – пятое.

"Витязь" – "Кривбасс" – 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Секирко (Рябенко, Н.А. Попов), 10:42, 0:2 – Секирко (Савченко), 15:27, 0:3 – Пидгурский (Рубан, Декало), 19:33, 0:4 – Секирко (Рябенко, Афанасьев), 30:05-бол, 0:5 – Ворона (Александров, Максименко), 34:51, 0:6 – Свищев, 37:33, 0:7 – Алексюк (Декало, Михеенок), 44:20, 1:7 – Нестерук (Кривда), 51:25, 1:8 – Михеенок (Максименко, Ворона), 52:24.