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"Кривбасс" разгромил "Витязь" в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7882/61_main.1484410567.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/61_tn.1484410567.jpg Украина "Витязь" на своем льду проиграл со счетом 1:8

"Кривбасс" разгромил "Витязь" в чемпионате Украины

Сегодня, 18:16

"Витязь" на своем льду проиграл со счетом 1:8

&quot;Кривбасс&quot; уверенно обыграл &quot;Витязь&quot; на выезде. Фото uhl.com.ua
"Кривбасс" уверенно обыграл "Витязь" на выезде. Фото uhl.com.ua

В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кривбасс" на выезде разгромил "Витязь". Поединок 30-го тура прошел в субботу в Харькове и завершился со счетом 1:8.

"Кривбасс" добыл первую в 2017 году выездную победу. "Витязь" не сумел оказать сопротивления подопечным Александра Куликова. Уже с первых минут матча стало ясно, что соперники находятся на совершенно разных полюсах – хозяева окопались у своих ворот, практически не предпринимая попыток атаковать.

"Кривбасс" в таблице чемпионата Украины занимает третье место, "Витязь" – пятое.

"Витязь" – "Кривбасс" – 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Секирко (Рябенко, Н.А. Попов), 10:42, 0:2 – Секирко (Савченко), 15:27, 0:3 – Пидгурский (Рубан, Декало), 19:33, 0:4 – Секирко (Рябенко, Афанасьев), 30:05-бол, 0:5 – Ворона (Александров, Максименко), 34:51, 0:6 – Свищев, 37:33, 0:7 – Алексюк (Декало, Михеенок), 44:20, 1:7 – Нестерук (Кривда), 51:25, 1:8 – Михеенок (Максименко, Ворона), 52:24.
чемпионат Украины по хоккею, УХЛ, Витязь Харьков, ХК Кривбасс

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Сегодня|Спорт

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