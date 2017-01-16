Кто заменит Деканоидзе

Стали известны имена всех претендентов на кресло главы Национальной полиции — список из 64 зарегистрированных кандидатов МВД опубликовало на своем сайте. "Сегодня" разобралась, кто нацелился на кресло главного копа страны.

ПРОЦЕДУРА. Сам конкурс стартует 18 января и будет состоять из пяти этапов. Сначала специальная комиссия изучит поданные конкурсантами документы и определит, отвечают ли кандидаты трем требованиям — есть ли у них юробразование, стаж в области права не менее семи лет и пятилетний опыт работы на руководящих должностях. Затем отобранные участники будут приглашены на тестирование и спецкомиссия рассмотрит их резюме, мотивационные письма, после чего кандидаты будут приглашены на собеседования. И уже на завершающем этапе выбранные кандидаты будут обязаны предоставить заключительный пакет документов. В свою очередь, конкурсная комиссия после пяти этапов должна будет выбрать троих кандидатов и подать их кандидатуры на утверждение главы МВД. По условиям конкурса, это должно произойти не позднее 15 февраля. В МВД заявили, что итоги каждого этапа конкурса будут обнародованы на сайте Нацполиции, а выбранную министром кандидатуру будут утверждать в Кабмине.

ЛЮДИ СИСТЕМЫ. За должность главного копа между собой уже соревнуются 18 действующих полицейских. Как уточняют в Нацполиции, самому младшему из кандидатов, патрульному инспектору из Одессы Владимиру Московченко, всего 24 года. Кроме этого патрульного есть участковый (из Днепропетровской области), следователи, несколько начальников областных управлений полиции (Одесской, Донецкой, Житомирской, Черниговской, Черновицкой областей и глава столичной полиции). Кроме того, в списке есть полицейские и рангом повыше. Например, нынешний и. о. главы Нацполиции Вадим Троян и замглавы Нацполиции Константин Бушуев. Также в списке кандидатов есть двое претендентов из "прокурорских" — это доцент кафедры Нацакадемии прокуратуры Николай Бортун и первый заместитель руководителя киевской прокуратуры №6 Вадим Гиренко.

"Сегодня" пообщалась с одним из кандидатов, 32-летним экс-милиционером Алексеем Черкашиным. В середине 2000-х он работал следователем, но ушел из милиции, как говорит, по морально-этическим принципам, а сейчас хочет вновь попробовать свои силы во время реформ. "Я работал следователем около полугода. Ушел сам, потому как приказы начальства не соответствовали определенным нормам. Например, заходит начальник и распоряжается возбуждать уголовное дело. На вопрос о том, а где же материалы для дела, тебе отвечали: "Я начальник — делай, что говорят", — рассказал нам Черкашин. — Это нужно менять. Я сейчас наблюдаю за действиями новой полиции. Считаю, что профессионализма многим полицейским в критических ситуациях не хватает — нужен упор на спецподготовку. Например, при обращении с оружием. Кроме того, в каждый патруль я внедрял бы сотрудника с большим стажем работы, чтобы он выполнял роль старшего инструктора". По словам Черкашина, он хоть и верит в честность конкурса, но все же в какой-то мере сомневается в его незаангажированности.

ПЕНСИОНЕРЫ И ДОМОХОЗЯЙКА. Однако кроме копов в списке претендентов есть и представители мирных профессий — адвокаты, сотрудники частных предприятий, пенсионеры, а одна из кандидаток указала, что она просто домохозяйка. Терещенко Анна Петровна, судя по всему, невнимательно читала правила конкурса, поскольку, подав документы на конкурс, не указала своей даты рождения и сообщила, что у нее нет ни юридического образования, ни юридического стажа. Кстати, она не одинока — еще 11 конкурсантов вообще не сообщили о своем роде деятельности.

Член конкурсной комиссии, известный правозащитник Евгений Захаров, говорит, что как и сотни украинцев, обратил внимание на кандидатку под №8, которая указала, что она просто домохозяйка. "Я с таким встречаюсь не первый раз. Когда мы выбирали троих кандидатов на должность главы НАБУ, то из 176 заявок 70 были примерно такие, как у домохозяйки. Видимо, кто-то подает заявку, потому что ему, как говорится, "по приколу", кто-то с целью пиара, чтобы прозвучала его фамилия. Например, молодые адвокаты, — говорит Захаров. — Из нынешних 64 заявок я уже насчитал 10, которые будут сняты с конкурса. У этих людей нет либо юридического образования, либо стажа".

Кроме домохозяйки, свои силы решили попробовать и шестеро пенсионеров. Согласно биографиям, некоторые из них несколько лет тому назад работали в органах, но каждый по своим причинам покинули ряды тогда еще милиции. Кроме них в списке кандидатов есть сотрудник частной производственной компании, которая занимается оформлением фасадов. О себе он сообщил, что не имеет ни юробразования, ни, соответственно, стажа в этом направлении — поэтому его тоже, скорее всего, не допустят к конкурсу.

Петиция против килограммов. Пока в МВД озадачены выборами нового главы полиции, в выходные на сайте президента появилась курьезная петиция. Ее автор Юрий Шевченко требует уволить из рядов копов всех тех, чей вес превышает 95 кг, мотивируя это тем, что такие люди не занимаются физподготовкой. Ее подписали уже 38 человек. В Нацполиции петицию посчитали не совсем корректной и сообщили нам, что в их рядах есть немало тяжеловесов-профессионалов, например снайперов, попадающих в монету со 150—200 метров.