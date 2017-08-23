"Давно такого не было": в санаториях Бердянска наплыв отдыхающих

Конец лета как спасательный круг для тех, кто так и не побывал в отпуске. Благо, у украинцев богатый выбор круглый год — мы можем, не выезжая из страны, забраться высоко в горы, гулять по бескрайним степям или податься к морю. Команда "Сегодня" решила выбрать последний вариант и отправилась инспектировать лечебные санатории Бердянска.

На побережье Азовского моря достаточно лагерей, пансионатов и курортных зон. Однако далеко не все могут похвастаться лицензией Министерства здравоохранения. Среди последних — профсоюзные санатории "Приазовкурорта", в которых местные власти с завидной периодичностью закупают путевки для детей, пенсионеров и инвалидов. Знакомство с ними мы начали, даже не доехав до Бердянска, в клиническом санатории "Великий луг" под Запорожьем. Его климатическая курортная зона находится в уникальном озоном колодце, несмотря на то, что под боком крупный промышленный регион! Санаторий утопает в зелени, рядом вековые леса и могучий Днепр. Работает "Луг" круглый год, а сутки с питанием и лечением здесь обойдутся от 460 грн. При этом можно не просто отдохнуть от городской суеты и подышать насыщенным озоном воздухом, но и, например, пройти курс орототерапии в камере искусственного горного климата или испытать на себе хромотерапию (лечение цветом, проще говоря). "Тут очень свежий воздух, под боком — Днепр, а за здоровьем круглые сутки следят врачи. Есть все — кардиологи, неврологи, физиотерапевт и даже психиатр. А вечером у нас кино и танцы. Я тут первый раз и признаюсь честно, такого уюта давно не испытывала", – рассказала нам пенсионерка Дарина Кремышева.

Несмотря на все это, остаться подольше в "Великом луге" у нас не вышло — впереди ждал курорт государственного значения растянувшийся на 18 км по Бердянской косе. По словам городского головы Бердянска Владимира Чепурного, в этом году за три летних месяца город посетило около 1,5 млн туристов. Этот ажиотаж мы испытали на себе — билет на поезд в Бердянск сегодня купить очень сложно, даже за несколько недель. Именно поэтому нам пришлось ехать из самого Киева на машине. "Старожилы говорят, что давно такого не было. И это при том, что у нас была серьезная проблема — позднее лето, а соответственно — позднее начало сезона", – рассказал нам Чепурной. Количество людей действительно поражает — город, зажатый между холмом и морем, утопает в туристах, натирающих до бронзового блеска памятник "Бычку-кормильцу" и снующих по приземистым улочкам. Несмотря на наплыв желающих отдохнуть, мест в городе хватает. При этом цены далеко не заоблачные — 200 грн в сутки за комнату недалеко от моря.

Однако главная достопримечательность Бердянска — его грязевые приморско-климатические лечебницы. Первые оздоровительные учреждения тут появились еще в XIX веке, но датой основания курорта считается 1902 год, когда была построена первая грязелечебница. А уже в 1915 году выдающийся украинский геохимик Евгений Бурксер начал целенаправленно изучать полезные свойства местных грязей. По легенде, он был поражен удивительным иммунитетом рыбаков, которые, пересекая прибрежные лиманы, выходили покрытые слоем грязи. Оказалось, что она может позитивно влиять практически на все основные функции человеческого организма — кровообращение, дыхание, обмен веществ, и даже восстановление поврежденных клеток.

Правда, стоит отдельно сказать, что самостоятельное обмазывание бердянскими грязями вряд ли пойдет на пользу. Во-первых, для нужного эффекта их требуется нагреть до определенной температуры, а во-вторых – нужен особый, медицинский контроль за процедурой. И тут вступают в игру клинические санатории "Бердянск" и "Лазурный" Федерации профсоюзов Украины, куда и попала команда "Сегодня". Тут врачи сами определят — стоит ли обмазывать пациента лечебной субстанцией целиком, или ограничиться, как здесь говорят, грязевыми "носочками" и "рукавичками". Например, нашему журналисту из-за повышенного давления доктор строго-настрого запретил принимать грязевые ванны и отправил... под душ Шарко. Оказалось, что санатории могут предложить путешественникам не только полежать, обмазавшись грязью, но и множество других лечебных процедур — минеральные ванны, массажи, вытяжение позвоночника в бассейне, и прочие. А для тех, кто вдруг страдает от лишнего веса, здешние специалисты пропишут оздоровительную диету. Что примечательно, несмотря на довольно строгий режим питания для отдыхающих в "Бердянске" и "Лазурном", питание тут организовано в виде шведского стола — в определенное время человек приходит в столовую и сам собирает себе завтрак, обед и ужин.

Фактически санатории — больницы, в которых люди отдыхают под шум моря. Всего у "Приазовкурорта", занимающего площадь больше 100 гектар, почти 3,5 тыс. мест, из которого больше 800 работают круглый год. При этом три последние года количество тех, кто выбрал именно эти санатории, неуклонно растет: в 2015 году здесь оздоровились 4175 человек, в 2016 — 4880, а до конца 2017 планируют принять 4950 человек. Если говорить о ценах, то одноместная комната со всеми удобствами и питанием в санатории "Лазурный" обойдется в 588 грн в сутки. В "Бердянске", который ближе к морю, выйдет чуть дороже — 624 грн. Сутки в двухместном номере "Лазурного" будут стоить 552 грн, а в "Бердянске" 576.

Конечно, от проблем уйти не всегда возможно. Руководство санаториев признается — изменения в законодательстве Украины привели к тому, что предприятия вынуждены львиную долю своей прибыли (около 10 млн грн в год) отдавать государству в качестве налога на землю. Так, например, еще несколько лет назад не нужно было платить за парковую зону, которая растянулась более, чем на квадратный километр. Это при том, что по словам директора "Приазовкурорта" Сергея Линника, средства можно было бы потратить на обновление материально-технической базы. "Не буду скрывать, у нас есть лечебные мощности, которые нужно обновить. Но мы имеем главное — квалифицированный персонал и уникальные муловые сульфидные грязи, которые есть только у нас, – рассказала нам главный врач клинического санатория "Бердянск" Рауза Галимова. — Приезжайте — и вы сами в этом убедитесь".