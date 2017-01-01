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Легко еще не будет, но худшее позади: новогоднее поздравление президента Украины (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/23_main.1483222784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/23_tn.1483222784.jpg Украина Петр Порошенко уверен, что 2017 год будет лучше предыдущего

Легко еще не будет, но худшее позади: новогоднее поздравление президента Украины (видео)

Сегодня, 00:17

Петр Порошенко уверен, что 2017 год будет лучше предыдущего


Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев в Новым 2017 годом. Президент отметил, что самые трудные времена уже позади и поблагодарил украинских воинов.

Приводим текст поздравления полностью.

"Дорогие украинцы!

Не только дети, но каждый из нас, независимо от возраста, верит в чудо. Особенно в это праздничное время, которое начинается еще со Святого Николая и завершается Крещением. Особенно в эту ночь, когда наступает Новый год и переполняет наши сердца радостью, верой, надеждой.

Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но и худшее в экономике – позади.

Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады.

Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев.

Мы укрепили нашу обороноспособность. Справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества – одна из самых благородных профессий.
Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России – и это большой шаг к энергетической независимости!

Как единый народ мы радовались победе Джамалы на Евровидении, огромному успеху украинских паралимпийцев и медалям олимпийцев в Рио-де-Жанейро, точным ударам наших боксеров.

Грядущий год – особенный. Это – год столетия Украинской национальной революции.

И тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику – погрузить в анархию. А страну – сделать добычей агрессора.

О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторяю. И другим – не дам.

Главной своей задачей вижу поддержку надлежащих политических условий для развития страны. И конечно же – усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО.

Желаю каждому из вас мира, победы, счастья, благополучия.

С особым уважением вспомним наших земных ангелов-хранителей. Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году.

От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщины. Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся.

Все будет хорошо!
Слава Украине!
С Новым годом!"
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Источник:

"Сегодня"

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