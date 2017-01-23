Лекарства должны подешеветь с начала следующего месяца (видео)

Лекарства должны подешеветь уже с начала следующего месяца. Аптеки и поставщики будут обязаны переписать ценники согласно распоряжению правительства. Медикаменты для сердечников, диабетиков и астматиков будет запрещено продавать дороже, чем они стоят в пяти ближайших странах Евросоюза. Максим Урлапов сверил цены и убедился – один и тот же препарат ((ЖЕСТ НА ПЛАЗМУ)) сейчас в этих государствах стоит в два, а то и три раза дешевле, чем в Украине. Так когда же украинцы увидят новые цены в аптеках. Или необходимые лекарства просто перестанут продавать?

Повышенное давление – гипертония – с этим диагнозом живут больше десяти миллионов украинцев. Лекарства – нужно принимать каждый день.

Стоимость лекарств за последние годы взлетела в несколько раз. Они становятся недоступными украинцам. И это уже угроза здоровью, а то и жизни. Самое время присмотреться к ценам – честные ли они?

Вот эти популярные таблетки для сердечников – в Украине стоят почти в два раза дороже, чем в странах Евросоюза.

С другими препаратами, цены которых мы сравнивали – еще интереснее. Многие из них в Риге дешевле в три, и даже в четыре раза, чем в Киеве. В этом убедились так же и активисты организации "Пациенты Украины" – они провели специальное исследование. Сравнивали стоимость медикаментов в нашей стране и в ближайших государствах ЕС.

Сговор поставщиков и аптечных сетей, коррупция на фармацевтическом рынке – вот главные причины, почему лекарства в Украине стоят в разы дороже, чем в ЕС – уверены в общественной организации.

Тысячи украинцев тем временем – чтобы не платить по заоблачным ценам – пытаются купить медикаменты в ЕС. Жители приграничных районов едут туда за ними сами. Другие – просят помощи у знакомых, которые бывают в странах Евросоюза.

Но уже в ближайшие дни – ситуация со стоимостью медикаментов в Украине – кардинально изменится. Вступило в силу решение правительства об установлении референтных цен на лекарства. Вот в чем его суть – теперь стоимость медикаментов в нашей стране не может быть выше, чем вот в этих пяти государствах ЕС – Латвии, Польше, Словакии, Венгрии и Чехии. Это правило будет распространятся на три группы препаратов – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы.

До конца этого месяца – аптекам еще разрешили продавать остатки закупленных раньше лекарств по старым ценам. А уже с первого февраля – как раз и вступят в силу референтные цены – говорит и. о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она уверена – лекарства в Украине – подешевеют. Правда на сколько – пока сказать не может.

Аптеки, которые проигнорируют решение правительства и будут продавать лекарства по ценам выше – чем установленные государством – будут грозить штрафы.

Представители аптечных сетей от такого регулирования цен на лекарства – не в восторге. Говорят – правительство получит не совсем тот результат, на который рассчитывает.

Если поставщиков обяжут продавать те или иные лекарства по цене в разы меньшей, чем нынешняя – они попросту не станут этого делать. И эти медикаменты могут исчезнуть из украинских аптек, говорит глава одной из фармацевтических ассоциаций Елена Прудникова. Говорит – в любом случае в убыток себе никто работать не будет.

В организации же Пациенты Украины уверены – никакие убытки поставщикам лекарств не грозят. Ведь их всего лишь обязывают продавать лекарства по таким же ценам, как и в ближайших странах ЕС. Может речь тогда идет об страхе потерять сверхприбыли? Вот только сравнивать ситуацию с ценами на лекарства в Украине и Евросоюзе сейчас довольно сложно. В странах ЕС и правда многие препараты в разы дешевле. Но купить их просто так – нельзя. Вот что вы услышите от аптекаря в той же Латвии.

Рецепт выписывает врач – пациент идет с ним в аптеку – и получает таблетки бесплатно. И потом уже государство возмещает аптеке стоимость препаратов.

Это называется – реимбурсация – такая система заработает и в Украине – уже с первого апреля. Но чтобы платить за лекарства за счет госбюджета – они должны продаваться по адекватной, а не завышенной в разы цене. Для этого правительство и вводит референтные цены.

Возмещение государством стоимости лекарств для хронических больных – этого годами добивались общественные организации – в частности один из их лидеров Виктор Сердюк. И наконец-то это станет реальностью. Вот только радости у пока него мало. Говорит, в госбюджете на компенсацию выделили недостаточную сумму – 500 миллионов гривен. Даже если распределить их между одними только гипертониками – то получится … пять гривен в месяц на одного человека.

Таким образом рецепт превращается в лотерейный билет. Хватило бюджетных денег на тебя – счастливчик. Сумму, которая выделяется на компенсацию стоимости лекарств – нужно увеличить в разы, говорит Виктор Сердюк. Если удастся навести порядок с ценами.

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