Леся Цуренко дала бой первой ракетке мира, но проиграла (фото)

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла обыграть первую ракетку мира Ангелик Кербер. Поединок первого раунда Открытого чемпионата Австралии прошел в понедельник и завершился победой немки со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Во втором гейме Цуренко с пятой попытки реализовала сет-бол, а в третьем вела 2:1, но затем проиграла пять геймов подряд.

Леся Цуренко в рейтинге WTA занимает 51-е место, Ангелик Кербер – первое.

Ранее сегодня Илья Марченко проиграл первой ракетке мира Энди Маррею, Катерина Козлова уступила Венус Уильямс, а Элина Свитолина обыграла Галину Воскобоеву.

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