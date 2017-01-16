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Леся Цуренко дала бой первой ракетке мира, но проиграла (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/47_main.1484559886.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/47_tn.1484559886.jpg Украина Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Ангелике Кербер

Леся Цуренко дала бой первой ракетке мира, но проиграла (фото)

Сегодня, 12:20

Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Ангелике Кербер

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла обыграть первую ракетку мира Ангелик Кербер. Поединок первого раунда Открытого чемпионата Австралии прошел в понедельник и завершился победой немки со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Во втором гейме Цуренко с пятой попытки реализовала сет-бол, а в третьем вела 2:1, но затем проиграла пять геймов подряд.

Леся Цуренко в рейтинге WTA занимает 51-е место, Ангелик Кербер – первое.

Ранее сегодня Илья Марченко проиграл первой ракетке мира Энди Маррею, Катерина Козлова уступила Венус Уильямс, а Элина Свитолина обыграла Галину Воскобоеву.

Стартовал Australian Open: кто фавориты у мужчин и женщин

Леся Цуренко, Australian Open, Ангелик Кербер

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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