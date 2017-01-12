Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Наша теннисистка в трех сетах обыграла американку Шелби Роджерс

В 1/2 финала Цуренко сыграет с победительницей матча Моника Никулесу (Румыния) – Риса Одзаки (Япония).

В четвертьфинальном поединке Цуренко в трех сетах обыграла американку Шелби Роджерс – 4:6, 6:4, 6:3.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в австралийском Хобарте с призовым фондом 250 тысяч долларов.

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