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Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Хобарте http://www.segodnya.ua/img/article/7874/86_main.1484207966.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/86_tn.1484207966.jpg Украина Наша теннисистка в трех сетах обыграла американку Шелби Роджерс

Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Сегодня, 09:52

Наша теннисистка в трех сетах обыграла американку Шелби Роджерс

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в австралийском Хобарте с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В четвертьфинальном поединке Цуренко в трех сетах обыграла американку Шелби Роджерс – 4:6, 6:4, 6:3.

В 1/2 финала Цуренко сыграет с победительницей матча Моника Никулесу (Румыния) – Риса Одзаки (Япония).
теннис, Леся Цуренко, WTA, теннисистка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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