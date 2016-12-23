Левченко взобрался на ледник и заявил: "Береги природу, мать твою"

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отправился посмотреть Исландию. В одной из социальных сетей он разместил фотографию, на которой вместе с своей девушкой, недавно подарившей ему сына, стоит на леднике.

"Это ледник Йекюльсаурлоун, Исландия, он тает со скоростью 3 см в день. Скрипит, кряхтит, дышит, живет. Не знаю, виноват ли вулкан или глобальное потепление, но будет очень жаль, если через лет так 50-70 от этого ледника останется лишь лужица. Береги природу, мать твою".

Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.

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