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Левченко взобрался на ледник и заявил: "Береги природу, мать твою" http://www.segodnya.ua/img/article/7825/71_main.1482510256.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/71_tn.1482510256.jpg Украина Экс-футболист сборной Украины открывает для себя Исландию

Левченко взобрался на ледник и заявил: "Береги природу, мать твою"

Вчера, 18:24

Экс-футболист сборной Украины открывает для себя Исландию

Евгений Левченко со своей девушкой. Фото Instagram
Евгений Левченко со своей девушкой. Фото Instagram

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отправился посмотреть Исландию. В одной из социальных сетей он разместил фотографию, на которой вместе с своей девушкой, недавно подарившей ему сына, стоит на леднике.

"Это ледник Йекюльсаурлоун, Исландия, он тает со скоростью 3 см в день. Скрипит, кряхтит, дышит, живет. Не знаю, виноват ли вулкан или глобальное потепление, но будет очень жаль, если через лет так 50-70 от этого ледника останется лишь лужица. Береги природу, мать твою".

Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.

ФОТОФАКТ. Экс-игрок сборной Украины Левченко похвастался маникюром

глобальное потепление, Евгений Левченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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