Литва поставила Украине 146 единиц летального оружия

В 2016 году Украина получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР. Соответствующие данные доступны в базе ООН "Информация о глобальной торговле оружием", пишет "Укринформ".

В частности, Вильнюс поставил Киеву 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 мм, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дехтярева-Шпагина, калибр 12,7 мм, используется на станке и устанавливается на технику).

Эти пулеметы состоят на вооружении Вооруженных сил Украины и активно используются в противостоянии российской агрессии.

Напомним, что ранее Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.

Отметим, что большую часть иностранной помощи (всего 18 стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от США, Великобритании, Канады и Литвы. И только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.