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Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один день http://www.segodnya.ua/img/article/7872/11_main.1484132430.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/11_tn.1484132430.jpg Украина Поединки украинских боксеров перенесли с марта на апрель

Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один день

Сегодня, 13:00

Поединки украинских боксеров перенесли с марта на апрель

Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Фото Instagram
Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Фото Instagram

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил боксерский инсайдер Дэн Рафаэль.

Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США.

Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес Александр Гвоздик.

Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.
бокс, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик

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Источник:

boxingnews.com.ua

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