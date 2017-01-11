Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один день

Поединки украинских боксеров перенесли с марта на апрель

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил боксерский инсайдер Дэн Рафаэль.

Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США.

Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес Александр Гвоздик.

Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.