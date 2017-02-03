Луценко: Украина не победит без прекращения внутреннего противостояния

Перед решающим столкновением враг Украины задействовал всю мощь оккупационной орды и внутренних агентов и победа для Украины не наступит без прекращения внутреннего противостояния. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В эти дни наступает тот редкий и грозный час, когда на кону – Украина", – отметил он.

По словам Луценко, "одни убивают снарядами и пулями, другие – словами уныния, раздора и мифом о мире любой ценой".

"Для Украины не наступит мир без Победы. Победа не наступит без хотя бы временного прекращения внутреннего противостояния. Пусть сколько бы не накипело, сейчас – то время, когда мы все – украинцы. И мы все в одном окопе с нашими героическими Вооруженными Силами. В единстве – наша сила! Наши слезы отольются. Наших убитых, раненых, истерзанных в плену – не простим. Победа будет за нами", – отметил Луценко.