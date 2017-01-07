Лучшая спортсменка 2016 года поразила фотографией в бикини и новогодней шапке (фото)

Фотография Анны Ризатдиновой из ОАЭ собрала больше трех тысяч "лайков" менее чем за час

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова порадовала своих фанатов новым фото с отдыха в Дубае. В одной из социальных сетей спортсменка разместила свою фотографию в белом бикни и новогодней шапке.

Фото собрало три тысячи "лайков" менее чем за час.

Напомним, что Анна Ризатдинова была признана спортсменкой года по версии читателей СегодняСпорт.

В 2016 году на Олимпиаде-2016 в Рио Анна завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье. С этапов Кубка мира по художественной гимнастике Ризатдинова привезла 9 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. На чемпионате Европы стала третьей в многоборье.



