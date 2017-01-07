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Лучшая спортсменка 2016 года поразила фотографией в бикини и новогодней шапке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/86_main.1483791787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/86_tn.1483791787.jpg Украина Фотография Анны Ризатдиновой из ОАЭ собрала больше трех тысяч "лайков" менее чем за час

Лучшая спортсменка 2016 года поразила фотографией в бикини и новогодней шапке (фото)

Сегодня, 14:59

Фотография Анны Ризатдиновой из ОАЭ собрала больше трех тысяч "лайков" менее чем за час

Анна Ризатдинова. Фото Instagram
Анна Ризатдинова. Фото Instagram

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова порадовала своих фанатов новым фото с отдыха в Дубае. В одной из социальных сетей спортсменка разместила свою фотографию в белом бикни и новогодней шапке.

Фото собрало три тысячи "лайков" менее чем за час.

Напомним, что Анна Ризатдинова была признана спортсменкой года по версии читателей СегодняСпорт.

В 2016 году на Олимпиаде-2016 в Рио Анна завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье. С этапов Кубка мира по художественной гимнастике Ризатдинова привезла 9 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. На чемпионате Европы стала третьей в многоборье.

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отпуск, художественная гимнастика, Анна Ризатдинова, Олимпиада-2016

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Источник:

Сегодня|Спорт

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