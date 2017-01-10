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Лучший украинский теннисист проиграл первой ракетке Люксембурга http://www.segodnya.ua/img/article/7867/8_main.1484031551.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/8_tn.1484031551.jpg Украина Александр Долгополов на старте турнира в Сиднее уступил Жилю Мюллеру

Лучший украинский теннисист проиграл первой ракетке Люксембурга

Сегодня, 08:59

Александр Долгополов на старте турнира в Сиднее уступил Жилю Мюллеру

Александр Долгополов. Фото AFP
Александр Долгополов. Фото AFP

Первая ракетка Украины Александр Долгополов (№63 в рейтинге АТР) не сумел преодолеть стартовый раунд на турнире ATP Apia Sydney International в Сиднее (Австралия).

В матче первого круга Долгополов за два часа уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

Оба теннисиста допустили по шесть двойных ошибок за матч. На счету Долгополова восемь эйсов, у Мюллера – 14.

Жиль Мюллер занимает 34-е место в рейтинге АТР, он – первая ракетка Люксембурга.

теннисист, Александр Долгополов, ATP

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Источники:

Сегодня|Спорт, sapronov-tennis.org

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