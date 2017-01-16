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Луганская "Заря" подписала контракт с игроком сборной Армении http://www.segodnya.ua/img/article/7887/32_main.1484579177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/32_tn.1484579177.jpg Украина Гегам Кадимян подписал соглашение на два года

Луганская "Заря" подписала контракт с игроком сборной Армении

Сегодня, 17:06

Гегам Кадимян подписал соглашение на два года

Гегам Кадимян. Фото ФК &quot;Заря&quot;
Гегам Кадимян. Фото ФК "Заря"

Первым новичком луганской "Зари" в 2017-ом году стал экс-игрок львовских "Карпат" Гегам Кадимян. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года.

24-летний Кадимян выступал за харьковский "Арсенал", "Титан" из Армянска, ПФК "Сумы", "Говерлу", "Олимпик" и "Карпаты". В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении за которую провел 2 матча.

За "Карпаты" Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал.

Играя в "Олимпике", он провел 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.
футбол, футболист, Заря Луганск

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Источник:

Официальный сайт ФК "Заря"

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