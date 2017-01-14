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Макаренко отказался продлевать контракт с "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/80_main.1484378858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/80_tn.1484378858.jpg Украина На украинского футболиста претендует португальский "Спортинг" и российская "Уфа"

Макаренко отказался продлевать контракт с "Динамо"

Сегодня, 09:27

На украинского футболиста претендует португальский "Спортинг" и российская "Уфа"

Евгений Макаренко. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Евгений Макаренко. Фото ФК "Динамо"

Левый защитник киевского "Динамо" Евгений Макаренко отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Ребров после встречи с болельщиками в пресс-конференц зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Действующее соглашение бека завершается 30 июня 2017 года, соответственно, до его окончания уже осталось менее чем полгода и игрок волен подписать предварительный контракт с любым клубом. В прессе уже появлялась информация о заинтересованности к Макаренко со стороны португальского "Спортинга" и российской "Уфы", которую сам игрок позже опроверг.

Интересно, что защитник вместе с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым стали первыми из своей команды, кто начал тренировки после отпуска.

Напомним, ранее стало известно, что на сбор в Испанию в составе "Динамо" полетит Александр Гладкий, в тоже время, Сергей Ребров считает, что Андрею Ярмоленко пора пробовать свои силы в Европе.

      
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Спортинг, Евгений Макаренко, Уфа

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Источник:

XSport

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