Макаренко отказался продлевать контракт с "Динамо"

Левый защитник киевского "Динамо" Евгений Макаренко отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Ребров после встречи с болельщиками в пресс-конференц зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Действующее соглашение бека завершается 30 июня 2017 года, соответственно, до его окончания уже осталось менее чем полгода и игрок волен подписать предварительный контракт с любым клубом. В прессе уже появлялась информация о заинтересованности к Макаренко со стороны португальского "Спортинга" и российской "Уфы", которую сам игрок позже опроверг.

Интересно, что защитник вместе с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым стали первыми из своей команды, кто начал тренировки после отпуска.

Напомним, ранее стало известно, что на сбор в Испанию в составе "Динамо" полетит Александр Гладкий, в тоже время, Сергей Ребров считает, что Андрею Ярмоленко пора пробовать свои силы в Европе.