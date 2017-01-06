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Мария Музычук не поехала на чемпионат мира по быстрым шахматам из-за нехватки средств http://www.segodnya.ua/img/article/7859/65_main.1483696307.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/65_tn.1483696307.jpg Украина Украинская шахматистка не захотела ехать на турнир в Катар за свои деньги

Мария Музычук не поехала на чемпионат мира по быстрым шахматам из-за нехватки средств

Сегодня, 11:51

Украинская шахматистка не захотела ехать на турнир в Катар за свои деньги

Мария Музычук. Фото sochi2015.fide.com
Мария Музычук. Фото sochi2015.fide.com

Экс-чемпионка мира по шахматам Мария Музычук не участвовала в чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходил в Катаре, из-за недостаточного финансирования.

Об этом в интервью Гал-инфо рассказала сестра львовской шахматистки Анна Музычук, которая стала чемпионкой мира по рапиду и блицу в Катаре.

Катар она решила не лететь, поскольку ей не оплачивали эти соревнования. Это решение приняла она, на нее я не имела никакого влияния. Я ей говорила, чтобы она ехала за свои средства, однако это ни на что не повлияло. Была бы Мария – было бы другое жеребьевки. И кто знает, как бы оно сложилось для меня", – рассказала Анна Музычук.

Напомним, львовянка Анна Музычук стала чемпионкой мира по рапиду и блицу во время мирового первенства, проходившей в декабре 2016 года в Катаре. На этих же соревнованиях чемпионом мира по рапиду стал известный львовский гроссмейстер Василий Иванчук.
шахматы, чемпионат мира, Анна Музычук, Мария Музычук

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Источник:

Zaxid.net

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