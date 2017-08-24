Марш непокоренных: По Крещатику прошли родственники и близкие погибших героев

По Крещатику прошли родственники героев Небесной сотни, родители и дети погибших бойцов АТО, их боевые побратимы. Присоединились к маршу и прохожие. Такой марш проходит уже во второй раз в День Независимости Украины.

Вслед за военным парадом по главной улице прошло шествие, которое возглавили семьи тех, кто не вернулся с войны. Тысячи людей: ветераны, военные капелланы, волонтеры и родственники погибших шли огромной колонной до Майдана Независимости. В руках держали портреты, флаги и награды. Говорят, что таким образом хотят вместе со своими героями отпраздновать День Независимости.

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"Сын добровольцем пошел. И то, что мы 26-ю годовщину празднуем, это и его заслуга тоже. Он жизнь за это положил. А я как отец пришел с ним – показать, что Украина есть, есть парад", – говорит Сергей Никонов, отец погибшего бойца АТО.

Со слезами на глазах, по Крещатику шли вдовы погибших бойцов, завернутые во флаги, которые были у их мужей на востоке. На знаменах подписи собратьев. Маршем непокоренных следовали и те, кто до сих пор ждет родных, которых боевики держат в плену.

Уже ближе к Майдану Независимости участников шествия становилось больше. К "непокоренным" присоединились сотни людей. Люди шли мирно, с обеих сторон их охраняли кордоны полиции. Обошлось без провокаций.