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Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку Кубка мира http://www.segodnya.ua/img/article/7880/84_main.1484320965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/84_tn.1484320965.jpg Украина Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный

Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку Кубка мира

Сегодня, 17:22

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный

Мартен Фуркад на стрельбище. Фото AFP
Мартен Фуркад на стрельбище. Фото AFP

В немецком Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка.

Вновь вне конкуренции был лидер сезона француз Мартен Фуркад. Отстреляв чисто, Фуркад уверенно финишировал с лучшим результатом.

Среди украинцев с нулями покинул стрельбище лишь Дмитрий Пидручный, который занял седьмое место.

Результаты спринта:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.34,2 (0+0)
2. Джулиан Эберхард (Австрия) – +18,0 (0+0)
3. Эмиль Свендсен (Швеция) – +39,7 (0+0)

Украинцы:
7. Дмитрий Пидручный – +59,5 (0+0)
35. Артем Прима – +1.46,3 (1+1)
47. Виталий Кильчицкий – +2.01,2 (0+1)
48. Сергей Семенов – +2.03,0 (1+2)
61. Владимир Семаков – +2.23,0 (2+0)
биатлон, Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Мартен Фуркад, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Эмиль Свендсен

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Источник:

Сегодня|Спорт

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