Масштабное ДТП с украинцами в России: новые подробности

Сегодня, 12:08

Жизни граждан Украины ничего не угрожает, им оказали медпомощь

Украинцам, пострадавшим в ДТП в России, оказали медицинскую помощь. Фото: ТАСС
Украинцам, пострадавшим в ДТП в России, оказали медицинскую помощь. Фото: ТАСС

Гражданам Украины, которые пострадали в результате ДТП в Ленинградской области России, оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"По сообщению Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, 14 апреля в результате ДТП в Ленинградской области пострадали три украинца. Один из них госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Другие двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение", – отметили в МИД.

Генконсульство поддерживает связь с лечебным учреждением и правоохранительными органами, которые проводят расследование по этому делу.

Как сообщалось, в результате ДТП в Ленинградской области РФ пострадали 19 человек.

По предварительной версии местной прокуратуры, авария произошла вследствие того, что водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым КамАЗом.
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