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Массовая перестрелка в Житомирской области: что не поделили гости с местными (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/94_main.1484590721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/94_tn.1484590721.jpg Украина Двоих забрала местная "скорая", остальных в больницу доставили сами участники конфликта

Массовая перестрелка в Житомирской области: что не поделили гости с местными (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:17

Двоих забрала местная "скорая", остальных в больницу доставили сами участники конфликта


Массовая перестрелка в Житомирской области. Один человек погиб, пятеро госпитализированы после вооруженной стычки в Олевске. Ночью группа молодчиков открыла огонь около кафе. Среди нападавших были неместные – группа неизвестных приехала из Львовской области.

По основной версии следствия, это бытовой конфликт. Позавчера парни из Львовской области пытались здесь попасть на дискотеку бесплатно. У них это не получилась, завязалась драка с местными. Сегодня ночью конфликт продолжился уже с применением оружия.

"Собралось с двух сторон более 20 человек. Большинство было с оружием. На месте происшествия были изъяты пули и гильзы, как от травматического помпового оружия, так и нарезного оружия. Также на месте конфликта была применена гранта РГД-5", – сказал Вячеслав Печененко, начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области.

По предварительным данным, пострадавших семеро. Трое местных и четверо приезжих. Двоих забрала местная "скорая", остальных в больницу доставили сами участники конфликта.

"Пять человек. Трое – в реанимационном отделении, и двое – в травматологическом отделении. И один человек, к сожалению, мертв. Ранения были огнестрельные – в брюшную полость с повреждением костей таза, у второго многочисленные ранения в грудную клетку, проникающие ранения нижних конечностей", – уточнил Павел Демкович, главврач Олевской ЦРБ.

Единственный погибший, по словам врачей, скончался от потери крови. У него была перебита артерия. Машину, на которой сами же участники конфликта привезли – бросили возле больницы. Сами скрылись.

В области объявлен план перехват.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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