Международные организации журналистов призывают освободить Сущенко и Семену

Сегодня, 18:48

Президент Международной федерации журналистов заявил, что организации осуждают кампанию преследования журналистов и СМИ, которая была развернута в России

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru
Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru

Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ) присоединились в пятницу к другим правозащитным группам и международным организациям в требовании снять обвинения с арестованных в России украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

Семена и Сущенко обвиняются в сепаратизме и шпионаже.

"Мы призываем международное сообщество присоединиться к нам и нашим партнерам в призыве немедленно снять сфабрикованные обвинения против этих двух журналистов", – написал в своем заявлении президент МФЖ Филипп Лерют.

Он добавил, что осуждает "кампанию преследования журналистов и СМИ, которая препятствует предоставлению ими независимой информации гражданам, что противоречит свободе выражения мнений".

Президент МФЖ также просит российские власти в срочном порядке отпустить больного Семену для лечения в Киев.

Семена работал на "Радио Свобода – Свободная Европа" и был задержан в Крыму. Роман Сущенко – корреспондент украинского государственного агентства "Укринформ" в Париже и был задержан в Москве в частной поездке.

МФЖ и ЕФЖ отмечают, что ранее в защиту этих журналистов выступили ПАСЕ и ОБСЕ.

Как сообщалось, в среду Лефортовский суд Москвы санкционировал продление ареста Сущенко до конца апреля. Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно".

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам адвоката Марка Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября прошлого года. По сведениям спецслужбы, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

В свою очередь адвокат утверждает, что.Сущенко, который в течение шести лет проживает на территории Франции, являясь корреспондентом агентства в Париже, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

В Киеве задержание Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже – надуманными. 22 ноября 2016 года глава СБУ Василий Грицак сообщил на брифинге, что журналист внесен в списки "на обмен заложниками".

Защита Сущенко также готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.
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Источник:

Интерфакс

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