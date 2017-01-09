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МИД Украины выступило с заявлением по недавним терактам в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7865/73_main.1483969879.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/73_tn.1483969879.jpg Украина Киев решительно осуждает атаки террористов, в результате которых погибли десятки человек

МИД Украины выступило с заявлением по недавним терактам в мире

Сегодня, 15:50

Киев решительно осуждает атаки террористов, в результате которых погибли десятки человек

МИД Украины осудило недавние теракты в мире. Фото: mfa.gov.ua
МИД Украины осудило недавние теракты в мире. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористические акты, совершенные в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

"Всплеск террористических актов, который наблюдается в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим позорным явлением, которое является угрозой для всего цивилизованного мира", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями, и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они ни совершались.

В ведомстве также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.
Египет, Израиль, Украина, заявление, теракт, мид, террористы, теракты
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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