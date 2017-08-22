Миграционные настроения: почему украинцы уезжают за границу и куда идут работать

Колонка журналистки Юлии Мостовой заставила участников украинского информационного пространства в который раз обсуждать тему миграции. "Сегодня" выяснял, как на самом деле обстоят дела с миграционными настроениями украинцев.

Согласно данным одного из последних опросов компании Research & Branding Group, проведенного в июне 2017 года, за последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились – треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей страны (56%).

Причинами миграционных настроений исследователи называют социально-экономическую мотивацию, бедность и невозможность реализовать себя в Украине. "На сегодняшний день Украина превратилась в поставщика за границу преимущественно интеллектуальной, высококвалифицированной и вместе с тем дешевой рабочей силы", – отмечается в исследовании.

Почему украинцы уезжают за границу

Во время опроса основными причинами возможной эмиграции украинцы назвали предложение интересной и прибыльной работы (29%) и вооруженный конфликт (22%). Далее по значимости следуют экономические проблемы в стране (18%) и семейные обстоятельства (14%). Замыкает перечень наиболее упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (11%). Вместе с тем, треть украинцев (33%) отметили, что никакие обстоятельства не могут их побудить навсегда покинуть страну.

Наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 53% представителей данной возрастной категории готовы покинуть страну, а наименее проявлены – среди представителей старшего поколения "кому за 60-т" (11%). Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 48%, среди "сорокалетних" – 37% и среди "пятидесятилетних" – 27%.

По данным исследования Центра Разумкова, проведенного в апреле 2017 года, 66% украинцев не намерены покидать страну. Уехать для временного трудоустройства и вернуться, когда ситуация в Украине улучшится, готовы 11,7% респондентов. 6,3% намерены уехать за границу, даже если не смогут там работать по специальности, а 4,6% готовы покинуть страну, но по причинам, которые не связаны с отсутствием перспектив.

Однако, в этих вопросах речь идет лишь о намерениях людей, которые не всегда реализуются на практике. Как отмечает президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета Тимофей Милованов, слухи о массовой эмиграции украинцев сильно преувеличены. Так, по данным ООН, на конец 2015 года за всю историю существования независимой Украины из нее эмигрировали 5,8 миллионов украинцев. Из других стран в Украину за это время иммигрировали 4,8 миллионов человек, пишет Милованов.

Какие страны выбирают трудовые мигранты и чем они занимаются

По данным Международной организации по миграции, в 2014-2015 годах по причине трудовой миграции за границей находились порядка 700 тысяч граждан Украины. Согласно информации, которую получили исследователи, большая часть трудовых мигрантов – мужчины, более 40% из них в возрасте 30-44 лет. Большинство трудовых мигрантов – из западных областей Украины, отмечают в МОМ. Основные страны, в которые отправляются работать украинцы – Польша, Российская Федерация, Чешская Республика и Италия.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце 2016 года среди тех, кто работал за границей в течение последних 5 лет, большинство (77%) выезжали на сезонные работы, только 15% работали на постоянной основе, 7% – имели другой тип работ. Более всего опрошенных выезжали на работу в Польшу – 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% – в Италии, остальные – в других странах, в основном, Западной Европы. Среди жителей Запада и Центра большинство работали в Польше, на Юге и особенно на Востоке – в России.

Среди тех, кто работал за границей, почти половина работали в сфере строительства и ремонта (43%), вдвое меньше (23%) – на сельскохозяйственных работах, 10% – работах по дому, по 3% имели опыт работы в IT, уходе за детьми, ресторанном бизнесе (повара, официанты, уборка). По 2% работали в гостиничном бизнесе, офисными работниками, медицинским персоналом. По 1% заявили, что работали уборщиками и в сфере услуг (парикмахеры, массажисты, мастера).

Среди проблем, с которыми чаще всего сталкивались респонденты при работе за рубежом, опрошенные отметили языковой барьер и ощущение второсортности, отсутствие договора с работодателем, плохие жилищные условия и проблемы с медицинским обеспечением. Ощущение второсортности (33%), языковой барьер (39%) и проблемы с медицинским обеспечением (30%) преобладали как проблема среди тех, кто работал в странах ЕС, тогда как для тех, кто работал в России, на первом месте – плохие жилищные условия (30%), затем – отсутствие договора с работодателем (27%).

При этом, как установили исследователи, 71% заробитчан хотели бы в будущем снова работать за границей. Наибольшее количество респондентов хотели бы работать в Германии (23%) и Польше (22%), а также в Италии, США, Англии, Чехии и России.