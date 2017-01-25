Миграцию из Украины остановить невозможно – МОМ

Половина украинцев до 30 лет – потенциальные трудовые мигранты, говорится в иследовании Международной организации по миграции

По исследованиям компании Research & Branding Group, в декабре 2016 года 34% населения были готовы навсегда покинуть Украину, не готовы к такому шагу – 55% украинцев. По сравнению февралем 2015 года, миграционные настроения увеличились на 6%. Но такой волны мигрантов, как в 90-х, в Украине нет.

"Количество мигрантов немного увеличилось из-за событий 2014 года и экономического кризиса. Но этот всплеск не такой большой и не сравним с масштабами 90-х. Несколько сотен тысяч человек стали трудовыми мигрантами. Плюс те, кто давно работает за границей. Точных данных о мигрантах в Украине нет", – рассказывает Алексей Позняк.

Трудовая миграция за границу стала моложе, отмечает эксперт. Больше выезжать в поисках работы стала молодежь с высшим образованием и знанием иностранного языка.

"Мы ожидаем в скором времени "омоложение" украинской трудовой миграции. Молодежь ищет лучшее возможности, она более активна, и многие из них владею иностранным языком", – говорит пресс-секретарь представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.

Вернуться в Украину планируют 60% трудовых мигрантов, отмечается в исследовании МОМ за 2015 год. Но среди молодежи возвращаться собираются вдвое меньше респондентов.

"Остановить миграцию невозможно, если люди хотят уехать и зарабатывать. Страны, которые сталкиваются с миграцией, должны думать, как сохранить со своими гражданами связь, и привлекать их инвестировать деньги в создание своего бизнеса на родине, предупреждать об опасностях, торговле людьми", – добавляет Жлуктенко.

Миграционные процессы – не говорят о том, что население действительно покинет страну, говорит эксперт.

Главными причинами возможной эмиграции в декабре 2016-го украинцы назвали предложение прибыльной работы (28%) и вооруженный конфликт (27%). Далее следуют экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%). Замыкают список упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (9%) и политическая нестабильность (7%). Треть украинцев (29%) заявили, что никакие обстоятельства не заставят навсегда покинуть страну.