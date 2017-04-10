Министр обороны Литвы объяснил, почему НАТО не принимает Украину

Если Украина будет успешно бороться с коррупцией и проводить реформы, то ей "светит" не только Альянс, но и ЕС, считает Кароблис

Украину не хотят видеть в НАТО, пока идет война с Россией, однако в будущем для вступления в Альянс есть все шансы. Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, среди членов Альянса есть страны, которые не хотят воюющую Украину.

"Действительно есть конфронтация не только между НАТО и Украиной, но и между Россией и НАТО. В этой ситуации сейчас, действительно, нет политической воли принять Украину, и другие страны, в НАТО. Во время конфликта лидеры НАТО думают, что это может привести к эскалации ситуации в регионе, и что это не нужно. Для решения же вопроса по расширению НАТО нужен консенсус и политическая воля. К сожалению, в НАТО пока этого нет", – заявил Кароблис.

В то же время, по его словам, сейчас нужно использовать другие форматы углубленного сотрудничества НАТО с Украиной.

"Если Украина, во что я верю, будет демократично развиваться, проводить реформы, бороться с коррупцией, то придет время, и вы получите приглашение в ЕС и НАТО", – подчеркнул министр.

Напомним, 8 апреля президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год". Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак говорил, что Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом.