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Министр соцполитики рассказал, как вырастут социальные стипендии студентов http://www.segodnya.ua/img/article/7843/21_main.1483011246.png http://www.segodnya.ua/img/article/7843/21_tn.1483011246.png Украина Как сообщил Рева, заявления для получения соцстипендий необходимо подать до марта 2017 года

Министр соцполитики рассказал, как вырастут социальные стипендии студентов

Сегодня, 13:33

Как сообщил Рева, заявления для получения соцстипендий необходимо подать до марта 2017 года

Вслед за академическими растут и социальные стипендии. Фото: in-versia
Вслед за академическими растут и социальные стипендии. Фото: in-versia

Размер государственных социальных стипендий студентам высших учебных заведений составит от 1 тыс. до 2 тыс. грн, а заявления на их получение необходимо подать в январе-феврале 2017 года. Об этом рассказал сегодня министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Размеры социальных стипендий – от 1 тыс. грн до 2 тыс. грн, которые будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки", – сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года.

При этом, по его словам, в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер соцстипендии составит 750 грн в месяц.

Для получения стипендии студенты должны подать заявления в свои вузы.

"Студентам дано 2 месяца на обращение с таким заявлением, то есть до конца февраля. Если до 1 марта они не обратятся с заявлением, а обратятся после 1 марта, то стипендии будут назначаться с месяца обращения, а если до 1 марта, то с 1 января", – уточнил Рева.

Напомним, Кабинет министров принял решение о размере академических стипендий с 2017 года, минимальная составит 1,1 тысячи гривен, максимальная – 2,36 тысячи.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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