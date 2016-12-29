Министр соцполитики рассказал, как вырастут социальные стипендии студентов
Как сообщил Рева, заявления для получения соцстипендий необходимо подать до марта 2017 года
Размер государственных социальных стипендий студентам высших учебных заведений составит от 1 тыс. до 2 тыс. грн, а заявления на их получение необходимо подать в январе-феврале 2017 года. Об этом рассказал сегодня министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Размеры социальных стипендий – от 1 тыс. грн до 2 тыс. грн, которые будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки", – сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года.
При этом, по его словам, в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер соцстипендии составит 750 грн в месяц.
Для получения стипендии студенты должны подать заявления в свои вузы.
"Студентам дано 2 месяца на обращение с таким заявлением, то есть до конца февраля. Если до 1 марта они не обратятся с заявлением, а обратятся после 1 марта, то стипендии будут назначаться с месяца обращения, а если до 1 марта, то с 1 января", – уточнил Рева.
Напомним, Кабинет министров принял решение о размере академических стипендий с 2017 года, минимальная составит 1,1 тысячи гривен, максимальная – 2,36 тысячи.
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