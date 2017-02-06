Минобороны Украины испытывает украинские беспилотники в экстремальных условиях (фото,видео)

На аэродроме вблизи Чернигова рабочая группа военнослужащих во главе с заместителем начальника Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины полковником Владимиром Дмитриевым проводит испытания отечественных беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Свою работу военные ученые начали с проверки функционирования всех систем и агрегатов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Лелека-100".

БПЛА "Лелека-100". Фото: пресс-служба СНБО

Как отмечают в Минобороны, в отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс "Лелека-100" еще малоизвестный и требует тщательного изучения. Однако, по заявлениям производителей, он имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задачи по аэроразведка на больших расстояниях и более бесшумным и неуловимым для радаров.

"Во время испытательных работ планируем оценить массо-габаритные и аероергономични показатели "Лелеки", а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", – рассказал полковник Дмитриев.

Наряду с испытаниями на аэродроме, военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в район проведения спецоперации на Донбассе, где будут обучать операторов другого БПЛА – "Фурия", – непосредственно в боевых условиях.











Фото: mil.gov.ua



Фото: mil.gov.ua



Фото: mil.gov.ua



Фото: mil.gov.ua

Тренировочные полеты "Фурии" прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре. В сообщении отмечается, что комплекс А1-С "Фурия" уже прошел "боевое крещение" в районе боевых действий и имеет положительные характеристики.