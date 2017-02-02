Минюст выставил на продажу Лукьяновское и Львовское СИЗО
В Министерстве рассчитывают на большой поток инвесторов, сроки конкурса не ограничены
Министерство юстиции выставило на продажу Лукьяновский и Львовский следственные изоляторы. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой.
Согласно сообщению, процедура продажи будет проводиться по принципу государственно-частного партнерства. Инвестиционный конкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития.
Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, куда перевезут заключенных. После этого старые СИЗО будут переданы компании – победителю инвестконкурса. В Минюсте ожидают большой поток инвесторов.
"Этот конкурс сейчас начинается", – сказала Севостьянова.
По словам первого замминистра юстиции, сроки конкурса не ограничены, но в Министерстве уже есть информация о возможных участниках инвестконкурса.
"Мы надеемся, что в ближайшие 2 месяца мы уже сможем выйти с ориентировочным количеством инвесторов, которые заинтересованы в проекте", – сказала Севостьянова.
Также Минюст уже начал сбор проектных предложений по строительству новых СИЗО в Киеве и Львове. В Киеве его планирует построить в районе Ирпеня или Бучи, а во Львове – на базе Лычаковского исправительного центра №30.
По словам Севостяновой, строительство новых следственных изоляторов в Киевской и Львовской областях может стоить около 25-30 млн долларов.
Напомним, в начале 2016 года в Минюсте заявили, что Лукьяновское СИЗО будет выставлено на продажу в рамках реформы пенитенциарной системы. За пределами Киева планируется пострить новое СИЗО. По данным ведомства, стоимость земельного участка под Лукьяновским СИЗО составляет почти 10 млн грн.
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