Минюст выставил на продажу Лукьяновское и Львовское СИЗО

Сегодня, 17:12

В Министерстве рассчитывают на большой поток инвесторов, сроки конкурса не ограничены

Лукьяновское СИЗО. Фото: архив
Лукьяновское СИЗО. Фото: архив

Министерство юстиции выставило на продажу Лукьяновский и Львовский следственные изоляторы. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой.

Согласно сообщению, процедура продажи будет проводиться по принципу государственно-частного партнерства. Инвестиционный конкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития.

Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, куда перевезут заключенных. После этого старые СИЗО будут переданы компании – победителю инвестконкурса. В Минюсте ожидают большой поток инвесторов.

"Этот конкурс сейчас начинается", – сказала Севостьянова.

По словам первого замминистра юстиции, сроки конкурса не ограничены, но в Министерстве уже есть информация о возможных участниках инвестконкурса.

"Мы надеемся, что в ближайшие 2 месяца мы уже сможем выйти с ориентировочным количеством инвесторов, которые заинтересованы в проекте", – сказала Севостьянова.

Также Минюст уже начал сбор проектных предложений по строительству новых СИЗО в Киеве и Львове. В Киеве его планирует построить в районе Ирпеня или Бучи, а во Львове – на базе Лычаковского исправительного центра №30.

По словам Севостяновой, строительство новых следственных изоляторов в Киевской и Львовской областях может стоить около 25-30 млн долларов.

Напомним, в начале 2016 года в Минюсте заявили, что Лукьяновское СИЗО будет выставлено на продажу в рамках реформы пенитенциарной системы. За пределами Киева планируется пострить новое СИЗО. По данным ведомства, стоимость земельного участка под Лукьяновским СИЗО составляет почти 10 млн грн.
строительство, Украина, конкурс, СИЗО, минюст, министерство, лукьяновское сизо, лукьяновское, процедура, замминистра, Севостьянова, министерство юстиции

Вы сейчас просматриваете новость "Минюст выставил на продажу Лукьяновское и Львовское СИЗО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

ТОП-10 самых красивых королев красоты за всю историю

29 Января, 08:22

Будь у этих красоток машина времени - они могли бы снова выиграть престижный титул

Мир

Титул "Мисс Вселенная" завоевала француженка

30 Января, 10:01

В финальном шоу приняли участие 86 претенденток со всего мира

Мир

Что мы знаем о новой "Мисс Вселенной": любит экстрим, спорт и готовить

30 Января, 14:02

24-летняя девушка - студентка и собирается стать хирургом-стоматологом 

Мир

Салли Йейтс. Фото: AFP

Трамп уволил генпрокурора за несогласие со своим указом

31 Января, 08:45

В Белом доме напомнили, что Салли Йейтс была назначена еще при Обаме

Бизнес

Херсонскую ТЭЦ надеются приватизировать. Фото: "Херсонские факты"

Херсонскую ТЭЦ снова попытаются продать

Вчера, 10:23

Инвестор должен будет сохранить профиль деятельности предприятия и погасить долги

Харьков

Сергей Жадан. Фото из открытых источников

Жадан научит писать

Вчера, 22:52

Лучшие ученики смогут опубликовать свои произведения в одном сборнике с произведениями Сергея Жадана

Харьков

Работы будут отбирать в семи номинациях. Фото: СтройОбзор

Конкурс "Любимый парк" в Харькове: за фото прокатят на каруселях

Вчера, 23:02

Авторы лучших фото получат 1000 грн на покатушки на аттракционах

Другие регионы

Фото: AFP

В Запорожье осужденный отправил в тюрьму охранника СИЗО

Сегодня, 03:15

Мужчина получил крупную взятку в размере 60 тысяч гривен, однако в суде свою вину так и не признал 

Украина

Фото из архива "Сегодня"

Украинцы стали реже жениться и чаще разводиться

Сегодня, 08:08

В 2016-м образовалось почти на 70 тыс. семей меньше, чем в 2015-м

Финансы

"Приват" поменял аудитора. Фото: dpchas.com.ua

ПриватБанк поменял аудитора - Шлапак

Сегодня, 12:18

До апреля должны появиться результаты аудита национализированного банка за 2016 год

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования