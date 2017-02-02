Минюст выставил на продажу Лукьяновское и Львовское СИЗО

В Министерстве рассчитывают на большой поток инвесторов, сроки конкурса не ограничены

Министерство юстиции выставило на продажу Лукьяновский и Львовский следственные изоляторы. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой.

Согласно сообщению, процедура продажи будет проводиться по принципу государственно-частного партнерства. Инвестиционный конкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития.

Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, куда перевезут заключенных. После этого старые СИЗО будут переданы компании – победителю инвестконкурса. В Минюсте ожидают большой поток инвесторов.

"Этот конкурс сейчас начинается", – сказала Севостьянова.

По словам первого замминистра юстиции, сроки конкурса не ограничены, но в Министерстве уже есть информация о возможных участниках инвестконкурса.

"Мы надеемся, что в ближайшие 2 месяца мы уже сможем выйти с ориентировочным количеством инвесторов, которые заинтересованы в проекте", – сказала Севостьянова.

Также Минюст уже начал сбор проектных предложений по строительству новых СИЗО в Киеве и Львове. В Киеве его планирует построить в районе Ирпеня или Бучи, а во Львове – на базе Лычаковского исправительного центра №30.

По словам Севостяновой, строительство новых следственных изоляторов в Киевской и Львовской областях может стоить около 25-30 млн долларов.

Напомним, в начале 2016 года в Минюсте заявили, что Лукьяновское СИЗО будет выставлено на продажу в рамках реформы пенитенциарной системы. За пределами Киева планируется пострить новое СИЗО. По данным ведомства, стоимость земельного участка под Лукьяновским СИЗО составляет почти 10 млн грн.